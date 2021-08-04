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Рианна вошла в список миллиардеров Forbes

Ведомости

Певица Рианна (Робин Рианна Фенти) вошла в список миллиардеров американского журнала Forbes. Издание оценило ее состояние в $1,7 млрд. Основной доход ей принес косметический бренд Fenty Beauty, запущенный в 2017 г.

Таким образом Рианна стала самой богатой певицей мира и второй после телеведущей Опры Уинфри самой богатой артисткой, заявил Forbes. Состояние Уинфри на данный момент оценивается в $2,7 млрд. Она занимает 1174 место в списке богатейших людей планеты.

Бренд Fenty Beauty принес Рианне $1,4 млрд. Певица владеет 50% компании. Другая половина принадлежит холдингу Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно. Последний является третьим после основателя Amazon Джеффа Безоса и владельца Tesla Илона Маска в списке миллиардеров Forbes. Состояние Арно и его семьи оценивается в $198,4 млрд. 

Также вклад в состояние Рианны внесла компания по производству нижнего белья Savage x Fenty, доля певицы в которой оценивается в $270 млн. Весь бренд стоит примерно $1 млрд. Он был основан в 2018 г. совместно с TechStyle Fashion Group. Forbes также называет акционерами компании Marcy Venture Partners, связанную с рэпером Jay-Z, и частную инвестиционную фирму L. Catterton, инвестором которой является Арно. Остальной доход певице приносит ее музыкальная деятельность. 

При этом в прошлом году на фоне пандемии коронавируса Рианна была вынуждена закрыть свой модный дом Fenty, специализирующийся на люксовой одежде и аксессуарах. Он был основан в 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных