Рианна вошла в список миллиардеров Forbes

Также вклад в состояние Рианны внесла компания по производству нижнего белья Savage x Fenty, доля певицы в которой оценивается в $270 млн. Весь бренд стоит примерно $1 млрд. Он был основан в 2018 г. совместно с TechStyle Fashion Group. Forbes также называет акционерами компании Marcy Venture Partners, связанную с рэпером Jay-Z, и частную инвестиционную фирму L. Catterton, инвестором которой является Арно. Остальной доход певице приносит ее музыкальная деятельность.