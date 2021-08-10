Гендиректор «Татспиртпрома» заявил о росте себестоимости водки
Себестоимость производства одной бутылки водки объемом 0,5 литра выросла на 3% в текущем году из-за удорожания товаров сырьевых рынков с конца 2020 г., сообщил гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.
Максудов отметил, что сейчас «Татспиртпром» старается выдержать рост себестоимости водки, 80% которой приходится на акциз, и сделать так, чтобы ситуация не отражалась на конечной цене продукции. Так, компания сделала часть запасов и заключила по некоторым позициям контракты с фиксированной стоимостью поставок.
«Потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное — сохранить потребителя», — пояснил бизнесмен.
По данным Росстата за июль, алкогольная продукция в России подорожала с того же месяца прошлого года на 2,2% при общей инфляции в 6,46%, а с начала года — на 1,84%. При этом с конца декабря прошлом года и ко 2 августа цена водки увеличилась на 1,76%.
«Татспиртпром» является крупнейшей алкогольной компанией в России и находится в Татарстане, следует из данных на официальном сайте. Занимается производством водки, ликероводочных изделий, коньяков, виски, аперитивов, бальзамов, пива и спирта класса «Альфа». Ведущими брендами компании считаются в том числа водки «Tundra», «Русская валюта», «Graf Ledoff», «Ханская», «Akdov», «Хлебная», «Старая Казань» и «Татарстан».