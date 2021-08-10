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Гендиректор «Татспиртпрома» заявил о росте себестоимости водки

Ведомости

Себестоимость производства одной бутылки водки объемом 0,5 литра выросла на 3% в текущем году из-за удорожания товаров сырьевых рынков с конца 2020 г., сообщил гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

«Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», — сказал он в интервью РБК.

Максудов отметил, что сейчас «Татспиртпром» старается выдержать рост себестоимости водки, 80% которой приходится на акциз, и сделать так, чтобы ситуация не отражалась на конечной цене продукции. Так, компания сделала часть запасов и заключила по некоторым позициям контракты с фиксированной стоимостью поставок.

«Потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное — сохранить потребителя», — пояснил бизнесмен.

По данным Росстата за июль, алкогольная продукция в России подорожала с того же месяца прошлого года на 2,2% при общей инфляции в 6,46%, а с начала года — на 1,84%. При этом с конца декабря прошлом года и ко 2 августа цена водки увеличилась на 1,76%. 

«Татспиртпром» является крупнейшей алкогольной компанией в России и находится в Татарстане, следует из данных на официальном сайте. Занимается производством водки, ликероводочных изделий, коньяков, виски, аперитивов, бальзамов, пива и спирта класса «Альфа». Ведущими брендами компании считаются в том числа водки «Tundra», «Русская валюта», «Graf Ledoff», «Ханская», «Akdov», «Хлебная», «Старая Казань» и «Татарстан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных