Гендиректор «Татспиртпрома» заявил о росте себестоимости водки

По данным Росстата за июль, алкогольная продукция в России подорожала с того же месяца прошлого года на 2,2% при общей инфляции в 6,46%, а с начала года — на 1,84%. При этом с конца декабря прошлом года и ко 2 августа цена водки увеличилась на 1,76%.