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Гуцериев передал долю в «Русснефти» своему брату

Ведомости

Бизнесмен Михаил Гуцериев передал весь свой пакет в «Русснефти» (37,5%) своему брату Саит-Саламу Гуцериеву, следует из материалов компании.

Совет директоров «Русснефти» 14 июля согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица. Как поясняла «Русснефть», Гуцериев на тот момент не являлся контролирующим лицом компании в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа компании.

Тогда же компания сообщала, что Гуцериев не владел прямо или косвенно большинством голосующих акций компании и не обладал правами или полномочиями оказания доминирующего влияния на компанию в соответствии с каким-либо акционерным соглашением или положениями ее устава.

21 июня 2021 г. ЕС ввел санкции в отношении Гуцериева в рамках пакета ограничений против Белоруссии. Санкции предусматривают заморозку денежных средств, депозитов и других активов на территории ЕС. 9 августа правительство Великобритании также ввело санкции в отношении Гуцериева.

«Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает портфелем активов в РФ в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири, а также в Азербайджане.

Ранее по теме: «Русснефть» сообщила об отсутствии у компании контролирующего лица

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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