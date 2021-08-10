Гуцериев передал долю в «Русснефти» своему брату
Бизнесмен Михаил Гуцериев передал весь свой пакет в «Русснефти» (37,5%) своему брату Саит-Саламу Гуцериеву, следует из материалов компании.
Совет директоров «Русснефти» 14 июля согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица. Как поясняла «Русснефть», Гуцериев на тот момент не являлся контролирующим лицом компании в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа компании.
Тогда же компания сообщала, что Гуцериев не владел прямо или косвенно большинством голосующих акций компании и не обладал правами или полномочиями оказания доминирующего влияния на компанию в соответствии с каким-либо акционерным соглашением или положениями ее устава.
21 июня 2021 г. ЕС ввел санкции в отношении Гуцериева в рамках пакета ограничений против Белоруссии. Санкции предусматривают заморозку денежных средств, депозитов и других активов на территории ЕС. 9 августа правительство Великобритании также ввело санкции в отношении Гуцериева.
«Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает портфелем активов в РФ в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири, а также в Азербайджане.