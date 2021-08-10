Гуцериев передал долю в «Русснефти» своему брату

Совет директоров «Русснефти» 14 июля согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица. Как поясняла «Русснефть», Гуцериев на тот момент не являлся контролирующим лицом компании в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа компании.