Глава «Победы» выступил против государственной поддержки авиакомпаний

В мае 2020 г. правительство выделило 23,4 млрд руб. из резервного фонда на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса и приостановкой международных полетов. Средства направлялись в виде субсидий по заявкам авиакомпаний в Росавиацию и шли на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема) и на операционную деятельность и содержание имущества.