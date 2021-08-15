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Глава «Победы» выступил против государственной поддержки авиакомпаний

Ведомости

Государство не должно брать на себя компенсацию авиакомпаниям потерь на фоне пандемии коронавируса, заявил гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков в интервью РБК.

«Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — сказал он, добавив, что государство «вообще не должно никому ничего компенсировать».

В мае 2020 г. правительство выделило 23,4 млрд руб. из резервного фонда на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса и приостановкой международных полетов. Средства направлялись в виде субсидий по заявкам авиакомпаний в Росавиацию и шли на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема) и на операционную деятельность и содержание имущества. 

Ранее по теме: Правительство выделило 23 млрд рублей на компенсацию убытков авиакомпаниям

Поддержку получила и группа «Аэрофлот», напоминает издание, в которую входит «Победа». При этом лоукостеру Росавиация в получении субсидий отказала.

Ранее по теме: «Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных