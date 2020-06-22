«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидияхРанее министр транспорта говорил, что лоукостер сможет получить господдержку
Росавиация отказала авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в получении субсидий из бюджета, предусмотренных постановлением правительства. Об этом сообщил замруководителя Росавиации Александр Суханов в письме гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову. Письмо было направлено в начале июня, о нем «Ведомостям» рассказали человек, близкий к Росавиации, и человек, близкий к группе «Аэрофлот». «Победа» хотела получить субсидии за падение трафика в апреле, добавляет один из собеседников, не уточняя сумму.
Правительство своим постановлением от 13 мая выделило 23,4 млрд руб. на компенсации авиакомпаниям падения пассажиропотока в феврале ‒ июле. Приемом заявок, их оценкой и выплатой субсидий занимается Росавиация. К 16 июня регулятор одобрил субсидии 21 авиакомпании на 9,6 млрд руб. в сумме. В письме, говорят собеседники «Ведомостей», как причину отказа Суханов называет п. 14 постановления правительства: по нему в субсидии может быть отказано, если авиакомпания предоставила недостоверные данные, находится в процедуре банкротства или имеет долги перед бюджетом. «Победа» ни одному из этих условий не соответствует, значит, причин для отказа нет, утверждает человек, близкий к группе «Аэрофлот».
Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях. До пандемии лоукостер занимал третье место в стране по количеству перевозимых пассажиров, в январе ‒ марте перевез 1,3 млн человек, в апреле ‒ мае полностью приостанавливал полеты.
В письме Суханов также отмечает, что в апреле ‒ мае «Победа» приостанавливала перевозки пассажиров, добавляют собеседники. Всем другим авиакомпаниям, которые в апреле остановили пассажирские перевозки (Nordwind, «Икар», Royal Flight, I Fly и Azur Air), Росавиация субсидии одобрила. Три последних перевозчика полеты не возобновили до сих пор, «Победа» снова начала летать 31 мая.
«Победа», как и другие российские авиакомпании, сможет получить субсидии, говорил в мае министр транспорта Евгений Дитрих (цитата по «РИА Новости»). Цель выплаты субсидий авиакомпаниям ‒ непрекращение ими пассажирских перевозок, говорится в постановлении правительства. Если авиакомпания все-таки остановилась, то полученную субсидию надо будет вернуть осенью. При этом из постановления неясно: вернуть субсидию надо будет, если авиакомпании так и не возобновила полеты к сентябрю, или вернуть надо будет средства за те месяцы (например, апрель и май), когда перевозчик останавливался. «Ведомости» направили запрос в Минтранс, который готовил постановление правительства. Даже в случае возврата субсидия стала бы беспроцентным кредитом, что тоже поможет авиакомпаниям, ведь на апрель, май и июнь пришелся пик падения продаж и особо острый дефицит ликвидности, говорит сотрудник российской авиакомпании.
В апреле из-за пандемии все российские авиакомпании перевезли 739 000 человек ‒ в 12,5 раза меньше, чем в апреле 2019 г. В мае было перевезено 946 000 человек, в 11 раз меньше прошлого мая.
Группа «Аэрофлот» получает субсидии на особых условиях. Остальным авиакомпаниям надо отчитывать о падении трафика ежемесячно и получать средства раз в месяц (по 365 руб. за каждого пассажира, потерянного относительно аналогичного месяца 2019 г.) ‒ выплаты им растянутся до августа. Авиакомпании группы «Аэрофлот» могут получить выплаты сразу и независимо от падения трафика, но не более 7,89 млрд руб. в сумме. Росавиация в мае уже приняла решение выплатить 7,89 млрд руб. самому «Аэрофлоту» и двум его «дочкам» ‒ «России» и «Авроре». Получился казус: с одной стороны, на долю «Победы» денег не осталось, с другой стороны, отказывать ей в субсидиях нет оснований, говорит источник в группе «Аэрофлот».
Почему так получилось, непонятно. «Ведомости» направили запросы представителю «Победы» и в Росавиацию.
«Победа» является самостоятельным юрлицом, которое может претендовать на субсидии и обжаловать отказ в суде. Но стоит учитывать, что группа «Аэрофлот» уже получила субсидии в установленном постановлением правительства размере. Поэтому до суда вряд ли дойдет, скорее, средства будут распределены внутри группы», ‒ говорит партнер юрфирмы NOVATOR Александр Катков.
«Из открытых источников видно: когда Росавиация одобрила выплату "Аэрофлоту", "России" и "Авроре" 7,89 млрд руб., "Победа" еще даже не подала заявку. Лимиты на группу исчерпаны, заставить Росавиацию платить через суд "Победа" вряд ли сможет. Для этого надо менять условия распределения субсидий», ‒ считает партнер юрфирмы НАФКО Павел Икерт.