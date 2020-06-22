«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

«Победа», как и другие российские авиакомпании, сможет получить субсидии, говорил в мае министр транспорта Евгений Дитрих (цитата по «РИА Новости»). Цель выплаты субсидий авиакомпаниям ‒ непрекращение ими пассажирских перевозок, говорится в постановлении правительства. Если авиакомпания все-таки остановилась, то полученную субсидию надо будет вернуть осенью. При этом из постановления неясно: вернуть субсидию надо будет, если авиакомпании так и не возобновила полеты к сентябрю, или вернуть надо будет средства за те месяцы (например, апрель и май), когда перевозчик останавливался. «Ведомости» направили запрос в Минтранс, который готовил постановление правительства. Даже в случае возврата субсидия стала бы беспроцентным кредитом, что тоже поможет авиакомпаниям, ведь на апрель, май и июнь пришелся пик падения продаж и особо острый дефицит ликвидности, говорит сотрудник российской авиакомпании.