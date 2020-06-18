Авиаторы включились в кампанию по поправкам в Конституцию

Кампания широкого информирования началась две недели назад. Но из опроса ВЦИОМ, итоги которого опубликованы 18 июня, видно, что пока резкого прироста собирающихся проголосовать не происходит, продожает Пожалов. По его мнению, на рост числа поддержавших поправки сработают финальные обращения самого президента, а не кампания массированной рекламы. «Может помочь и конкуренция административных и корпоративных мобилизаций на местах, – указывает политолог. – Тем более что и ЦИК обещал ежедневно информировать о том, как растёт явка в дни досрочного голосования с 25 июня, а это подстегнёт соревнование между регионами и муниципалитетами».