Авиаторы включились в кампанию по поправкам в Конституцию

Авиаторы включились в кампанию по поправкам в КонституциюРосавиация обязал авиакомпании и аэропорты сообщать пассажирам о голосовании
Руководитель Росавиации Александр Нерадько через территориальные управления своего ведомства предписал авиакомпаниям и аэропортам информировать граждан о голосовании 1 июля по поправкам в Конституцию. Компании получили телеграмму на этой неделе, «Ведомости» ознакомились с текстом, его подлинность подтвердили сотрудники трех авиакомпаний.
Формально письмо Нерадько адресовано территориальным управлениям Росавиации. Чиновник требует от подчиненных организовать размещение информации на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, на стойках регистрации и в зонах вылета и прилета аэропортов. Также он требует обеспечить аудио- и видео-информирование пассажиров на борту самолетов и в терминалах аэропортов.
Росавиация является регулятором гражданской авиации, она в первую очередь контролирует безопасность полетов, а также финансово-экономическое состояние предприятий отрасли. Но требовать информирования о голосовании Росавиация не может. Это только просьба, указывают сотрудники двух аэропортов и авиакомпании. Однако Нерадько в телеграмме требует от руководителей территориальных управлений Росавиации лично проконтролировать исполнение авиакомпаниями и аэропортами этих поручений и отчитаться до 20 июня перед Росавиацией.
«Ведомости» направили запрос представителю Росавиации.
1 июля будет проведено не имеющее аналогов в российское истории голосование по одобрению поправок в Конституцию. Среди прочих в них содержится поправка, которая позволит президенту России Владимиру Путину в 2024 г., после истечения его четвертого президентского срока, еще дважды избираться президентом в сумме на 12 лет. Впервые в истории голосовать можно будет удаленно, а досрочное голосование начнется 25 июня.
Лоукостер «Победа» и Utair для сокращения расходов перестали выпускать бортовой журнал в период пандемии, говорят источники в этих авиакомпаниях. Сотрудник другой авиакомпании говорит, что июньский журнал уже опубликован без информации о голосовании, а июльский уже ушел в верстку и добавить туда ничего не получится.
Видеосистема развлечений массово есть только у «Аэрофлот», напоминает сотрудник крупной авиакомпании. Сотрудники двух авиакомпаний говорят, что объявлений на борту о всенародном волеизъявлении делать не планируется. Представители «Аэрофлота», S7, «Победы» и Utair от комментариев отказались. При заходе на сайт этих перевозчиков информации о голосовании «Ведомости» не нашли.
Представители аэропортов, наоборот, с удовольствием рассказывают о принятых мерах. «Внуково» регулярно запускает звуковые объявления о дате голосования по поправкам и о наличии в терминале избирательного участка. «Шереметьево» размещает информацию о голосовании на медианосителях в аэропорту и даже помогает организовать работу волонтерам Конституции, предоставляет им помещения. «Домодедово» получило рекомендации 18 июня и в ближайшее время запустит аудиоинформирование пассажиров. Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы демонстрирует заставки на мониторах в терминалах, включает звуковое оповещение, говорит представитель «Базэл аэро».
О голосовании по поправкам в Конституцию информируют и другие предприятия общественного транспорта. «На основании распоряжение правительства от 2 марта 2020 г. крупным предприятиям рекомендовано информировать граждан о подготовке к голосованию и о возможности голосовать онлайн», – говорит представитель департамента транспорта Москвы. РЖД и Центризбирком заключили соглашение, по которому компания информирует находящихся в пути избирателей о проведении предстоящих голосований, говорит представитель перевозчика. Информационные сообщения, которые транслируются пассажирам, предоставляет ЦИК.
Какой-то специфической задачи по информированию именно авиапассажиров нет. Сейчас воспроизводятся механизмы по стимулированию явки и информированию, которые массово использовались и в марте 2018 года на президентских выборах, говорит политолог Александр Пожалов. Крупный бизнес в целом включается в явочную и информационную кампанию: к примеру, помимо аэропортов, призывы прийти на голосование снова появились на чеках сетевых АЗС крупных нефтяных компаний, говорит он.
Кампания широкого информирования началась две недели назад. Но из опроса ВЦИОМ, итоги которого опубликованы 18 июня, видно, что пока резкого прироста собирающихся проголосовать не происходит, продожает Пожалов. По его мнению, на рост числа поддержавших поправки сработают финальные обращения самого президента, а не кампания массированной рекламы. «Может помочь и конкуренция административных и корпоративных мобилизаций на местах, – указывает политолог. – Тем более что и ЦИК обещал ежедневно информировать о том, как растёт явка в дни досрочного голосования с 25 июня, а это подстегнёт соревнование между регионами и муниципалитетами».
По данным ВЦИОМ, 68% намерены голосовать, 17% – не намерены. 53% опрошенных говорят, что проголосуют именно 1 июля. Согласно данным ВЦИОМ, сейчас уровень одобрения президента составляет 61,2%, а неодобрения 29,7%.
К информированию о голосовании подключились соцсети, реклама появляется в том числе у блогеров с миллионными подписчиками, о голосовании информируют банки, торговые сети, общественные места, так информация о голосовании появлялась, например, в аккаунтах Парка Горького в Москве. К кампании подключится и сам Путин – он уже провел несколько встреч с представителями общественности, на которых поднимал тему поправок. В дальнейшем, эта тема также будет подниматься на встречах президента, кроме того он выступит с обращением, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.