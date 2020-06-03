«Аэрофлот» получает субсидии государства на особых условиях

В итоге выплаты негосударственным авиакомпаниям затянутся до конца августа. А суммарно они могут претендовать максимум на 8 млрд руб. Столько вышло бы при полном обнулении их трафика в мае, июне и июле. Но так как перевозки не прекратились совсем, а в мае и тем более июне начали расти, то реальные субсидии авиакомпаниям будут ниже. Получается, что по факту большая часть субсидий достанется «Аэрофлоту» и его «дочкам».