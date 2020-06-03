«Аэрофлот» получает субсидии государства на особых условиях

«Аэрофлот» получает субсидии государства на особых условияхДеньги он получил все и сразу, а выплаты конкурентам растянутся до августа
Росавиация решила выплатить 9,45 млрд руб. господдержки 18 авиакомпаниям, сообщил регулятор. Эти деньги должны компенсировать перевозчикам падение пассажиропотока из-за коронавируса в феврале, марте и апреле. Всего на поддержку авиакомпаний правительство выделило 23,4 млрд руб., чтобы компенсировать падение перевозок вплоть до июля.
Ранее Росавиация сообщала, что выделила 7,89 млрд руб. «Аэрофлоту» и двум его дочерним авиакомпаниям – «России» и «Авроре». Получается, на группу «Аэрофлот» пришлось 83% всех уже полученных российскими авиакомпаниями компенсаций. Всего Росавиация получила 31 заявление, заявки 13 авиакомпаний на 238,2 млн руб. компенсаций еще рассматриваются.
Как выяснилось, для авиакомпаний установлены разные правила получения субсидий. Группа «Аэрофлот» получает их на особых условиях. Из всей суммы в 23,4 млрд руб. она может получить не более 33,7%, следует из постановления правительства. Но зато помощь «Аэрофлоту» и его «дочкам» не зависит от падения трафика и не рассчитывается помесячно. Деньги могут быть выплачены разом. Что и произошло.
Представители Минтранса, который готовил постановление правительства, и «Аэрофлота» от комментариев на эту тему отказались.
Все остальные авиакомпании получают субсидии помесячно – за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, авиакомпания получает компенсацию в 365 руб.
В феврале и марте российские авиакомпании наращивали перевозки. А в апреле из-за пандемии они упали в 12,5 раза. Некоторые компании, например принадлежащий «Аэрофлоту» лоукостер «Победа», и вовсе прекратили полеты до июня. В условиях падения спроса перевозчики остро нуждались в финансовых вливаниях извне для покрытия кассовых разрывов ‒ продажи билетов почти остановились, а постоянные расходы, прежде всего лизинговые платежи за самолеты и зарплаты, остались.
В итоге выплаты негосударственным авиакомпаниям затянутся до конца августа. А суммарно они могут претендовать максимум на 8 млрд руб. Столько вышло бы при полном обнулении их трафика в мае, июне и июле. Но так как перевозки не прекратились совсем, а в мае и тем более июне начали расти, то реальные субсидии авиакомпаниям будут ниже. Получается, что по факту большая часть субсидий достанется «Аэрофлоту» и его «дочкам».
«Пик падения перевозок и продаж пришелся на апрель ‒ май, поэтому все авиакомпании заинтересованы в получении максимального объема субсидий как можно скорее. Именно сейчас, когда отрасль ожидает начало восстановления, нехватка оборотных средств наиболее ощутима», – отмечает профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.