«Победа» с первых же рейсов добилась докризисной загрузки кресел

Такая высокая загрузка на рейсах лоукостера сейчас – результат сверхнизких цен, признает сотрудник «Аэрофлота». «Победа» в середине мая возобновила продажи билетов. При этом средние цены на полеты в июне были снижены примерно втрое. Такое снижение средней цены обеспечивается за счет того, что очень много билетов будет продаваться по минимальным ценам, объяснял ранее сотрудник «Победы». Обычно система бронирования выставляет по минимальной цене определенное количество билетов, после продажи этой квоты переходит к более дорогим и так далее. В докризисных условиях количество дешевых билетов в высокий летний сезон стремилось к нулю.