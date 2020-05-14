Правительство выделило 23 млрд рублей на компенсацию убытков авиакомпаниям

Российские авиакомпании в конце марта из-за пандемии были вынуждены прекратить полеты за рубеж и в разы сократить количество внутренних рейсов. По данным Росавиации, в апреле 2020 г, российские перевозчики обслужили 771,2 тыс. пассажиров, снижение авиаперевозок составляет 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 242 000 человек, по данным федерального оперштаба на 13 мая. Вылечились чуть более 48 000 пациентов, умерли свыше 2200 заразившихся. В мире COVID-19 заболели почти 4,3 млн человек, выздоровели — более 1,5 млн пациентов, умерли — около 293 000 заболевших.