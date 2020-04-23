Владелец S7 оценил необходимую авиакомпаниям господдержку в $5 млрд

По словам Филева, шансы, что государство выделит такие средства, «близки к нулю». Он отметил,что размер помощи зависит от того, какой уровень авиасообщения захочет сохранить государство и есть ли у него вообще такое намерение. Филев считает, что одинаковые для отрасли правила игры и их постоянство важнее, чем поддержка государства. Он добавил, что без господдержки отрасль ждет значительное сокращение авиапарка. Перед кризисом 2008 г., напомнил Филев, флот S7 насчитывал 80 самолетов, а после кризиса сократился до 28.