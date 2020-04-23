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Владелец S7 оценил необходимую авиакомпаниям господдержку в $5 млрд

Ведомости

Чтобы сохранить авиаперевозки на уровне 2019 г. отрасли потребуется не менее $5 млрд (400 млрд руб.) государственной поддержки. Об этом сообщил основной владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Филева, шансы, что государство выделит такие средства, «близки к нулю». Он отметил,что размер помощи зависит от того, какой уровень авиасообщения захочет сохранить государство и есть ли у него вообще такое намерение. Филев считает, что одинаковые для отрасли правила игры и их постоянство важнее, чем поддержка государства. Он добавил, что без господдержки отрасль ждет значительное сокращение авиапарка. Перед кризисом 2008 г., напомнил Филев, флот S7 насчитывал 80 самолетов, а после кризиса сократился до 28.

По словам владельца S7, у частных авиакомпаний есть шансы уцелеть. Для этого, по мнению Филева, «государство должно развязать руки частным перевозчикам».  По прогнозу собеседника газеты, пассажиропоток по окончании кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упадет примерно вдвое: со 120 млн до 60 млн пассажиров в год (для сравнения, 74 млн пассажиров в 2012 г.). «Тот, кто переживет кризис, тот и возьмет на себя то, что останется», — сказал Филев. 15 апреля президент России Владимир Путин предложил правительству выделить авиакомпаниям 23 млрд руб. поддержки.

Мировая гражданская авиация из-за эпидемии коронавируса переживает глубочайший кризис в истории. Международные перелеты прекратились еще в марте, со второй его половины стал стремительно падать спрос и на внутренние перелеты. По данным Международной ассоциации аэропортов, в первую неделю апреля внутренний пассажиропоток относительно аналогичного периода 2019 г. упал в 10 раз, во второй и третьей неделе апреля – уже в 14–16 раз. Крупнейшими парками региональных судов в России оперируют S7 и Utair: соответственно 17 судов Embraer-170 и 15 судов ATR-72.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных