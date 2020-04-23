Владелец S7 оценил необходимую авиакомпаниям господдержку в $5 млрд
Чтобы сохранить авиаперевозки на уровне 2019 г. отрасли потребуется не менее $5 млрд (400 млрд руб.) государственной поддержки. Об этом сообщил основной владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам Филева, шансы, что государство выделит такие средства, «близки к нулю». Он отметил,что размер помощи зависит от того, какой уровень авиасообщения захочет сохранить государство и есть ли у него вообще такое намерение. Филев считает, что одинаковые для отрасли правила игры и их постоянство важнее, чем поддержка государства. Он добавил, что без господдержки отрасль ждет значительное сокращение авиапарка. Перед кризисом 2008 г., напомнил Филев, флот S7 насчитывал 80 самолетов, а после кризиса сократился до 28.
По словам владельца S7, у частных авиакомпаний есть шансы уцелеть. Для этого, по мнению Филева, «государство должно развязать руки частным перевозчикам». По прогнозу собеседника газеты, пассажиропоток по окончании кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упадет примерно вдвое: со 120 млн до 60 млн пассажиров в год (для сравнения, 74 млн пассажиров в 2012 г.). «Тот, кто переживет кризис, тот и возьмет на себя то, что останется», — сказал Филев. 15 апреля президент России Владимир Путин предложил правительству выделить авиакомпаниям 23 млрд руб. поддержки.
Мировая гражданская авиация из-за эпидемии коронавируса переживает глубочайший кризис в истории. Международные перелеты прекратились еще в марте, со второй его половины стал стремительно падать спрос и на внутренние перелеты. По данным Международной ассоциации аэропортов, в первую неделю апреля внутренний пассажиропоток относительно аналогичного периода 2019 г. упал в 10 раз, во второй и третьей неделе апреля – уже в 14–16 раз. Крупнейшими парками региональных судов в России оперируют S7 и Utair: соответственно 17 судов Embraer-170 и 15 судов ATR-72.