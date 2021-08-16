«Газпром» забронировал 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину в сентябре
«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки, торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки). Однако «Газпром» забронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь», — пишет агентство.
Ранее «Газпром» забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август.
При этом в июле «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов. Позднее в компании пояснили, что не покупали транзитные мощности на год вперед, так как рынок предоставляет возможность гибко бронировать на короткий срок.
Ранее сообщалось, что Украина для годового бронирования выставляла мощности примерно в 9,8 млн куб. м в сутки (первоначально — 15 млн куб. м в сутки) в дополнение к контракту в объеме 40 млрд куб. м на год (109 млн куб. м в сутки). Как писали «Ведомости», заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».