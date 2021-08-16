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«Газпром» забронировал 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину в сентябре

Ведомости

«Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.

«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки, торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки). Однако «Газпром» забронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь», — пишет агентство.

Ранее «Газпром» забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август.

При этом в июле «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов. Позднее в компании пояснили, что не покупали транзитные мощности на год вперед, так как рынок предоставляет возможность гибко бронировать на короткий срок.

Ранее сообщалось, что Украина для годового бронирования выставляла мощности примерно в 9,8 млн куб. м в сутки (первоначально — 15 млн куб. м в сутки) в дополнение к контракту в объеме 40 млрд куб. м на год (109 млн куб. м в сутки). Как писали «Ведомости», заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных