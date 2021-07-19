«Газпром» купил все предложенные транзитные мощности Украины на август
Из предложенных на платформе 15 млн куб. м в сутки дополнительных транзитных мощностей были запрошены все 15 млн. Аналогичный исход аукциона был и в прошлые месяцы. Учитывая 100%-ю реализацию, вскоре может быть объявлен дополнительный аукцион — на прерываемые мощности, отмечает агентство. По его данным, мероприятие может состояться 27 июля.
В июле «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов. Позднее в компании пояснили, что не покупали транзитные мощности на год вперед, так как рынок предоставляет возможность гибко бронировать на короткий срок.
Нежелание «Газпрома» покупать негарантированные мощности, которые обычно предлагаются с дисконтом, по цене гарантированных на Украине называли «шантажом Европы». При этом соотношение выставляемых на аукционы твердых (19%) и прерываемых (81%) газотранспортных мощностей остается неизменным, отмечает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Украина для годового бронирования выставляла мощности примерно в 9,8 млн куб. м в сутки (первоначально — 15 млн куб. м в сутки) в дополнение к контракту в объеме 40 млрд куб. м на год (109 млн куб. м в сутки). Как писали «Ведомости», заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».