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«Газпром» купил все предложенные транзитные мощности Украины на август

Ведомости

«Газпром» забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.

Из предложенных на платформе 15 млн куб. м в сутки дополнительных транзитных мощностей были запрошены все 15 млн. Аналогичный исход аукциона был и в прошлые месяцы. Учитывая 100%-ю реализацию, вскоре может быть объявлен дополнительный аукцион — на прерываемые мощности, отмечает агентство. По его данным, мероприятие может состояться 27 июля.

В июле «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов. Позднее в компании пояснили, что не покупали транзитные мощности на год вперед, так как рынок предоставляет возможность гибко бронировать на короткий срок.

Нежелание «Газпрома» покупать негарантированные мощности, которые обычно предлагаются с дисконтом, по цене гарантированных на Украине называли «шантажом Европы». При этом соотношение выставляемых на аукционы твердых (19%) и прерываемых (81%) газотранспортных мощностей остается неизменным, отмечает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Украина для годового бронирования выставляла мощности примерно в 9,8 млн куб. м в сутки (первоначально — 15 млн куб. м в сутки) в дополнение к контракту в объеме 40 млрд куб. м на год (109 млн куб. м в сутки). Как писали «Ведомости», заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».

Ранее по теме: «Газпром» не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных