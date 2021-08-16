Цены на газ в Европе обновили рекорд

После этого 5 августа на заводе в Новом Уренгое произошел пожар. На его тушение ушли сутки. Отмечалось, что в итоге оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». Это привело к сокращению поставок по газопроводу «Ямал — Европа» и росту цены на газ в Европе до рекордных 46,6 евро за МВт\ч, что эквивалентно примерно $560 за 1000 кубометров.