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Цены на газ в Европе обновили рекорд

Ведомости

Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $585 за 1000 кубометров (или 48,05 евро за 1000 кВт\ч). Это следует из данных о стоимости сентябрьского фьючерса на индекс нидерландского газового хаба TTF на лондонской бирже ICE.

По данным на 14:26 мск цена стабилизировалась на 47,645 евро за 1000 кВт\ч, таким образом, рост за сутки составил более 6,7%. Предыдущий рекорд был достигнут 11 августа — 46,6 евро за 1000 кВт\ч, или $560 за 1000 кубометров.

Такое поведение рынка происходит на фоне сегодняшнего решения «Газпрома» не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская монополия забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.

В начале августа «Газпром» также не стал бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, российская монополия перестала закачивать газ в подземные хранилища Европы.

После этого 5 августа на заводе в Новом Уренгое произошел пожар. На его тушение ушли сутки. Отмечалось, что в итоге оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». Это привело к сокращению поставок по газопроводу «Ямал — Европа» и росту цены на газ в Европе до рекордных 46,6 евро за МВт\ч, что эквивалентно примерно $560 за 1000 кубометров.

Ранее по теме: Биржевая цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных