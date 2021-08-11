Биржевая цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Тогда пожар привел к сокращению поставок газа по магистрали «Ямал — Европа» с 2,1 млн куб. м в час до 1 млн куб. м. Затем объем вырос до 1,5 млн куб. м. Сегодня немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что прокачка газа по «Ямалу — Европе» вновь упала почти в 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего дня — до 1 млн кубов в час.