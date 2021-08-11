Биржевая цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум
Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF сегодня к 18:59 мск достигла 46,6 евро за МВт*ч, что эквивалентно примерно $560 за 1000 кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.
Всего за день цена газа в Европе увеличилась на 4,37% к закрытию торгов предыдущего дня. Прежний рекорд в $546 за 1000 кубометров был установлен 6 августа.
Цены на газ стали расти на фоне пожара на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в 28 км от Нового Уренгоя. Он произошел 5 августа, на его тушение ушли сутки. Отмечалось, что в итоге оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка».
Тогда пожар привел к сокращению поставок газа по магистрали «Ямал — Европа» с 2,1 млн куб. м в час до 1 млн куб. м. Затем объем вырос до 1,5 млн куб. м. Сегодня немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что прокачка газа по «Ямалу — Европе» вновь упала почти в 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего дня — до 1 млн кубов в час.