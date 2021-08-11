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Биржевая цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Ведомости

Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF сегодня к 18:59 мск достигла 46,6 евро за МВт*ч, что эквивалентно примерно $560 за 1000 кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Всего за день цена газа в Европе увеличилась на 4,37% к закрытию торгов предыдущего дня. Прежний рекорд в $546 за 1000 кубометров был установлен 6 августа.

Цены на газ стали расти на фоне пожара на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в 28 км от Нового Уренгоя. Он произошел 5 августа, на его тушение ушли сутки. Отмечалось, что в итоге оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка».

Тогда пожар привел к сокращению поставок газа по магистрали «Ямал — Европа» с 2,1 млн куб. м в час до 1 млн куб. м. Затем объем вырос до 1,5 млн куб. м. Сегодня немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что прокачка газа по «Ямалу — Европе» вновь упала почти в 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего дня — до 1 млн кубов в час.

Ранее по теме: Оператор сообщил о повторном падении прокачки газа по газопроводу «Ямал — Европа»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных