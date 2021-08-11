Оператор сообщил о повторном падении прокачки газа по газопроводу «Ямалу-Европа»
Прокачка газа по «Ямалу-Европе» 11 августа вновь упала, падение составило почти 1,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего дня, сообщил немецкий газонтранспортный оператор Gascade, передает «Интерфакс». Ранее прокачка уже падала из-за пожара на газовом заводе в Новом Урегное
Так, в среднем по магистрали 10 августа поставлялось на входе в газотранспортную систему Германии по 1,5 млн кубометров в час. Утром 11 августа поток снизился до 1 млн кубов в час.
«Газпром» уже сокращал прокачку газа по «Ямалу-Европа» после произошедшего в ночь на 5 августа пожара на заводе по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое. Тогда поставки падали три дня подряд. Например, 5 августа прокачка через «Ямал – Европу» сократилась вдвое – с 1,9–2,1 млн куб. м до 1 млн в час, позднее прокачка выросла примерно до 1,5–1,6 млн куб. м в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, примерно до 1,4 млн куб. м в час. Утром 10 августа поставки увеличивались до 1,8 млн кубометров в час, но этот уровень сохранялся только три часа.
Уренгойский завод не связан напрямую с экспортным газопроводом, но газ не может попадать в экспортную трубу без очистки от конденсата. Конденсат на завод поступает с Уренгойского и Ямбургского месторождений. Заводу из-за пожара пришлось полностью остановить прием сырья, что привело к существенному снижению добычи «Газпрома» — работа предприятия неразрывно связана с добычей газа. Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России
Кроме того, как стало известно «Ведомостям», дочка «Газпрома» — «Газпром газонефтепродукт холдинг» — уведомила потребителей о приостановке с 9 августа отгрузок сжиженных углеводородных газов (СУГ) по прямым договорам железнодорожным транспортом.
«Ямал — Европа» — транснациональный магистральный экспортный газопровод, введённый в действие в 1999 г. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Общая протяжённость газопровода превышает 2000 км, диаметр — 1420 мм. Проектная мощность — 32,9 млрд кубометров газа в год. Протяжённость российского участка, проходящего через Тверскую и Смоленскую области, составляет 402 км с 4-я компрессорными станциями. Далее «Ямал-Европа» проходит через Белоруссию, польшу и Германию.