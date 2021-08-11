Оператор сообщил о повторном падении прокачки газа по газопроводу «Ямалу-Европа»

«Газпром» уже сокращал прокачку газа по «Ямалу-Европа» после произошедшего в ночь на 5 августа пожара на заводе по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое. Тогда поставки падали три дня подряд. Например, 5 августа прокачка через «Ямал – Европу» сократилась вдвое – с 1,9­–2,1 млн куб. м до 1 млн в час, позднее прокачка выросла примерно до 1,5­–1,6 млн куб. м в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, примерно до 1,4 млн куб. м в час. Утром 10 августа поставки увеличивались до 1,8 млн кубометров в час, но этот уровень сохранялся только три часа.