После аварии на Уренгойском заводе «Газпром» остановил поставки СУГ

После аварии на Уренгойском заводе «Газпром» остановил поставки СУГНа фоне дефицита стоимость газомоторного топлива приблизились к цене бензина
В документе говорится, что в связи с нештатной ситуацией на Уренгойском заводе по подготовке газового конденсата и сокращением подачи сырья на Сургутский ЗСК необходимо «в экстренном порядке перераспределить объемы поставок СУГ со всех заводов “Газпрома”, запланированные к отгрузке в августе 2021 г.». «С 9 августа временно невозможна отгрузка СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам поставки со всех базисов по всем направлениям», — говорится в письме.
В «Газпром ГНП Холдинге» заявили «Ведомостям», что компания продолжает реализовывать СУГ на бирже и электронной торговой площадке «Газпрома»: «Возобновление отгрузки СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам запланировано на вторую половину августа».
На прямые договоры приходится более 70% поставок СУГ «Газпрома», остальное продается на бирже, утверждает источник на рынке (в компании данные не предоставили). Отгрузки в основном идут по железной дороге.