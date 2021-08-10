После аварии на Уренгойском заводе «Газпром» остановил поставки СУГ

В документе говорится, что в связи с нештатной ситуацией на Уренгойском заводе по подготовке газового конденсата и сокращением подачи сырья на Сургутский ЗСК необходимо «в экстренном порядке перераспределить объемы поставок СУГ со всех заводов “Газпрома”, запланированные к отгрузке в августе 2021 г.». «С 9 августа временно невозможна отгрузка СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам поставки со всех базисов по всем направлениям», — говорится в письме.