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После аварии на Уренгойском заводе «Газпром» остановил поставки СУГ

На фоне дефицита стоимость газомоторного топлива приблизились к цене бензина
Александр Волобуев Матвей Катков
На фоне дефицита стоимость газомоторного топлива приблизились к цене бензина /Евгений Софронеев / ТАСС

Дочка «Газпрома» — «Газпром газонефтепродукт холдинг» — уведомила потребителей о приостановке с 9 августа отгрузок сжиженных углеводородных газов (СУГ) по прямым договорам железнодорожным транспортом. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили два источника на рынке.

В документе говорится, что в связи с нештатной ситуацией на Уренгойском заводе по подготовке газового конденсата и сокращением подачи сырья на Сургутский ЗСК необходимо «в экстренном порядке перераспределить объемы поставок СУГ со всех заводов “Газпрома”, запланированные к отгрузке в августе 2021 г.». «С 9 августа временно невозможна отгрузка СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам поставки со всех базисов по всем направлениям», — говорится в письме.

В «Газпром ГНП Холдинге» заявили «Ведомостям», что компания продолжает реализовывать СУГ на бирже и электронной торговой площадке «Газпрома»: «Возобновление отгрузки СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам запланировано на вторую половину августа».

На прямые договоры приходится более 70% поставок СУГ «Газпрома», остальное продается на бирже, утверждает источник на рынке (в компании данные не предоставили). Отгрузки в основном идут по железной дороге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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