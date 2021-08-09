«Газпром» три дня подряд сокращал экспорт по газопроводу «Ямал – Европа»Из-за пожара на Уренгойском заводе бюджет может недосчитаться 60 млрд рублей
«Ямал – Европа» – один из ключевых трубопроводов для Евросоюза, по которому газ из Западной Сибири через Белоруссию и Польшу поступает в Германию. Но после пожара на Уренгойском заводе по подготовке газового конденсата «Газпрома» прокачка газа по нему резко сократилась – поставки падали три дня подряд, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, которые приводит «РИА Новости». 5 августа прокачка через «Ямал – Европу» сократилась вдвое – с 1,9–2,1 млн куб. м до 1 млн в час, позднее прокачка выросла примерно до 1,5–1,6 млн куб. м в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, примерно до 1,4 млн куб. м в час.
Уренгойский завод не связан напрямую с экспортным газопроводом, но газ не может попадать в экспортную трубу без очистки от конденсата. Конденсат на завод поступает с Уренгойского и Ямбургского месторождений, а затем после деэтанизации часть сырья переправляется на Сургутский завод по стабилизации конденсата (Сургутский ЗСК) – один из крупнейших в России поставщиков сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пожар произошел в ночь на 5 августа как раз на установке деэтанизации конденсата, его потушили к утру. После возгорания «Газпром» прекращал подачу сырья на Уренгойский завод, следовательно, Сургутский завод перестал получать конденсат. Но 8 августа компания сообщила о возобновлении поставок. О каких объемах идет речь и когда именно нефтегазоконденсатная смесь из Нового Уренгоя после деэтанизации снова сможет поступать в Сургут, не уточняется.
Масштаб разрушений на Уренгойском заводе неизвестен. «Ведомости» направили в «Газпром» запрос о текущей ситуации на предприятии в Новом Уренгое. «Полагаем, что одна из трех линий по переработке газового конденсата [на Уренгойском заводе] в текущем виде почти наверняка безвозвратно потеряна. Соседние линии, скорее всего, не более чем слегка повреждены и, вероятно, в относительно ближайшем будущем снова заработают», – говорится в обзоре BCS Global Markets.
46 300 руб.
достигла стоила стоимость 1 т. СУГ на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за два дня 5 и 6 августа – это рекордный показатель. Цены выросли из-за остановки отгрузок с Сургутского ЗСК, который получает сырье с Уренгойского завода. Минэнерго уже рекомендовало всем производителям СУГ перенаправить поставки газа с экспортных направлений на внутренний рынок.
Авария повлияет на производство газового конденсата в большей степени, чем на добычу природного газа, считают аналитики BCS. По их оценкам, снижение добычи газа составят порядка 8 млрд куб. м (это примерно половина месячного объема экспорта «Газпрома»), конденсата – 2,2 млн т. Аналитики «Ренессанс капитала» также считают, что компания может снизить добычу газа из-за аварии в Новом Уренгое на 8 млрд куб. м. Оценки потерь по жидким углеводородам у «Ренессанс капитала» выше – 5 млн т конденсата, то есть около 29% от прогнозного объема добычи на 2021 г.
Сокращение «Газпромом» объемов экспортных поставок и добычи жидких углеводородов может снизить поступления в бюджет за счет снижения выплат НДПИ и экспортной пошлины, отмечает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Снижение добычи конденсата на 5 млн т даст недополучение 25 млрд руб. НДПИ, 8 млрд куб. м газа – 10 млрд руб., подсчитал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Экспортную пошлину «Газпром» платит в размере 30% от стоимости газа. Экспортные потери оценить трудно, поскольку неизвестно, когда будет полностью восстановлен завод и будет ли вообще, отмечает Суверов: «Часть объемов можно компенсировать за счет забора из подземных хранилищ, но немного, поскольку их заполненность сейчас на минимуме». По его оценкам, по году показатель экспорта может сократиться на 3-5%, из-за этого бюджет недополучит 15-25 млрд руб.
Финансовые показатели самого «Газпрома» гораздо более чувствительны к ценам, чем к объемам поставок. «Спотовая цена TTF находится на многолетнем максимуме, и, учитывая, что около 80% контрактов «Газпрома» в Европе привязаны к споту на хабах, это должно поддержать финансовые результаты компании», – отмечают аналитики J.P.Morgan. При этом котировки на газ в Европе отреагировали на ситуацию с уренгойским заводом очередным всплеском, обновив исторический максимум: спотовые цены на голландском хабе TTF приблизились к $530 за 1000 куб. м, а сентябрьский фьючерс на бирже ICE Futures 5 августа в моменте достигал $545.
Но если цены на газ расти дальше не будут, а разрушенная линия на Уренгойском заводе не будет восстановлена, потери «Газпрома» из-за аварии аналитики оценивают от 0,5 до 2% EBITDA в зависимости от того, насколько быстро компания восстановит объемы поставок конденсата и прокачку по газопроводу «Ямал – Европа». В 2020 г. EBITDA «Газпрома» составила почти 1,5 трлн руб. Но в июле компания сообщала о росте производственных показателей в первом полугодии 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: экспорт газа в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2021 г. вырос на 26% до 99,6 млрд куб. м, поставки на внутренний рынок – на 16%, а добыча выросла на 18% до 261 млрд куб. м. Следовательно, финансовые показатели «Газпрома» в этом году могут быть выше прошлогодних.