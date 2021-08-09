«Газпром» три дня подряд сокращал экспорт по газопроводу «Ямал – Европа»

Но если цены на газ расти дальше не будут, а разрушенная линия на Уренгойском заводе не будет восстановлена, потери «Газпрома» из-за аварии аналитики оценивают от 0,5 до 2% EBITDA в зависимости от того, насколько быстро компания восстановит объемы поставок конденсата и прокачку по газопроводу «Ямал – Европа». В 2020 г. EBITDA «Газпрома» составила почти 1,5 трлн руб. Но в июле компания сообщала о росте производственных показателей в первом полугодии 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: экспорт газа в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2021 г. вырос на 26% до 99,6 млрд куб. м, поставки на внутренний рынок – на 16%, а добыча выросла на 18% до 261 млрд куб. м. Следовательно, финансовые показатели «Газпрома» в этом году могут быть выше прошлогодних.