«Дочка» «Газпрома» возобновила прием и подготовку конденсата после пожара на заводе

5 августа на заводе по подготовке газового конденсата к транспортировке в 28 км от Нового Уренгоя произошел пожар, на устранение которого ушли сутки. Из-за пожара оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». ЧП повлекло за собой сокращение поставок газа по магистрали «Ямал — Европа».