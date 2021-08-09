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«Дочка» «Газпрома» возобновила прием и подготовку конденсата после пожара на заводе

Ведомости

«Газпром переработка» постепенно возобновляет прием и подготовку конденсата газа к транспорту после пожара на заводе под Новым Уренгоем, сообщила пресс-служба компании.

«Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) возобновил работу производственных мощностей», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). С 8 августа предприятие принимает и перерабатывает конденсат с Уренгойского завода.

В компании отметили, что продукция Сургутского завода поступает в резервуарные парки и проходит паспортизацию, скоро планируется начать поставки потребителям. Объем поступающего на Сургутский ЗСК сырья будет постепенно наращиваться по мере пуска технологических мощностей на Уренгойском ЗПКТ, где ведутся ремонтно-восстановительные работы, пояснили в компании.

5 августа на заводе по подготовке газового конденсата к транспортировке в 28 км от Нового Уренгоя произошел пожар, на устранение которого ушли сутки. Из-за пожара оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». ЧП повлекло за собой сокращение поставок газа по магистрали «Ямал — Европа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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