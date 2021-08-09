«Дочка» «Газпрома» возобновила прием и подготовку конденсата после пожара на заводе
«Газпром переработка» постепенно возобновляет прием и подготовку конденсата газа к транспорту после пожара на заводе под Новым Уренгоем, сообщила пресс-служба компании.
«Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) возобновил работу производственных мощностей», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). С 8 августа предприятие принимает и перерабатывает конденсат с Уренгойского завода.
В компании отметили, что продукция Сургутского завода поступает в резервуарные парки и проходит паспортизацию, скоро планируется начать поставки потребителям. Объем поступающего на Сургутский ЗСК сырья будет постепенно наращиваться по мере пуска технологических мощностей на Уренгойском ЗПКТ, где ведутся ремонтно-восстановительные работы, пояснили в компании.
5 августа на заводе по подготовке газового конденсата к транспортировке в 28 км от Нового Уренгоя произошел пожар, на устранение которого ушли сутки. Из-за пожара оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». ЧП повлекло за собой сокращение поставок газа по магистрали «Ямал — Европа».