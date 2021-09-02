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В Ирландии оштрафовали WhatsApp на 225 млн евро

Ведомости

Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) оштрафовала принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp на рекордные 225 млн евро за отсутствие прозрачности процесса обмена личными данными с другими компаниями материнской корпорации, сообщает Business Insider.

По информации издания, в ходе расследования ирландский регулятор обнаружил несколько нарушений в описании того, как сервис обрабатывает персональные сведения пользователей. В ведомстве также потребовали от WhatsApp привести пользовательское соглашение в соответствие, приняв «ряд определенных мер по исправлению положения».

Комиссар IDPC заявил, что регулятор рассматривал вопросы, связанные с тем, соответствовал ли мессенджер в 2018 г. правилам Европейского союза о прозрачности данных. Представитель мессенджера назвал штраф «непропорциональным» и заявил, что WhatsApp обжалует его.

«Мы не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, которую мы предоставили людям в 2018 г., и считаем штраф совершенно непропорциональным», — сказал представитель мессенджера.

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По информации Business Insider, изначально IDPC планировал назначить меньший штраф для WhatsApp. Однако в июле на заседании Европейского совета по защите данных была издана «четкая инструкция, которая требовала, чтобы IDPC пересмотрел и увеличил предлагаемый штраф на основе ряда факторов, содержащихся в решении EDPB (Европейский совет по защите данных. — Прим. ред.)», рассказал представитель ирландского регулятора.

Ранее WhatsApp анонсировал обновление своей политики в этом году. Изначально оно было запланировано на 8 февраля, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook. В мессенджере уточнили, что это утверждение не соответствует действительности. Подобные условия коснутся только бизнес-аккаунтов для обмена сообщениями, что позволит предприятиям более легко подключаться к Facebook, пояснили в мессенджере, предупредив, что постепенно отключат аккаунты всех несогласных с новыми правилами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных