В Ирландии оштрафовали WhatsApp на 225 млн евро
По информации издания, в ходе расследования ирландский регулятор обнаружил несколько нарушений в описании того, как сервис обрабатывает персональные сведения пользователей. В ведомстве также потребовали от WhatsApp привести пользовательское соглашение в соответствие, приняв «ряд определенных мер по исправлению положения».
Комиссар IDPC заявил, что регулятор рассматривал вопросы, связанные с тем, соответствовал ли мессенджер в 2018 г. правилам Европейского союза о прозрачности данных. Представитель мессенджера назвал штраф «непропорциональным» и заявил, что WhatsApp обжалует его.
«Мы не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, которую мы предоставили людям в 2018 г., и считаем штраф совершенно непропорциональным», — сказал представитель мессенджера.
По информации Business Insider, изначально IDPC планировал назначить меньший штраф для WhatsApp. Однако в июле на заседании Европейского совета по защите данных была издана «четкая инструкция, которая требовала, чтобы IDPC пересмотрел и увеличил предлагаемый штраф на основе ряда факторов, содержащихся в решении EDPB (Европейский совет по защите данных. — Прим. ред.)», рассказал представитель ирландского регулятора.
Ранее WhatsApp анонсировал обновление своей политики в этом году. Изначально оно было запланировано на 8 февраля, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook. В мессенджере уточнили, что это утверждение не соответствует действительности. Подобные условия коснутся только бизнес-аккаунтов для обмена сообщениями, что позволит предприятиям более легко подключаться к Facebook, пояснили в мессенджере, предупредив, что постепенно отключат аккаунты всех несогласных с новыми правилами.