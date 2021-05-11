WhatsApp предупредил об отключении несогласных с новыми правилами клиентов
WhatsApp начнет постепенно отключать пользователям, которые не согласились с новой политикой конфиденциальности мессенджера, возможность отправлять сообщения и звонить другим людям, рассказал изданию Business Insider представитель компании.
Обновление политики было запланировано на 8 февраля этого года, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook. В мессенджере уточнили, что это утверждение не соответствует действительности. Подобные условия коснутся только бизнес-аккаунтов для обмена сообщениями, что позволит предприятиям более легко подключаться к Facebook, пояснили там.
До 15 мая пользователи WhatsApp будут постоянно получать уведомления о необходимости принятия новой политики. После этого несогласные не будут отключены сразу же — доступ к функциям они утратят постепенно. Сначала их отключат от списка чатов, связаться с кем-либо они смогут, только если другой пользователь напишет или позвонит первым. Затем и эта возможность пропадет.
Скорость отключения будет варьироваться от клиента к клиенту. При этом удалять чьи-либо учетные записи WhatsApp не планирует.