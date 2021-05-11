WhatsApp предупредил об отключении несогласных с новыми правилами клиентов

До 15 мая пользователи WhatsApp будут постоянно получать уведомления о необходимости принятия новой политики. После этого несогласные не будут отключены сразу же — доступ к функциям они утратят постепенно. Сначала их отключат от списка чатов, связаться с кем-либо они смогут, только если другой пользователь напишет или позвонит первым. Затем и эта возможность пропадет.