Эрдоган отказался от WhatsApp из-за новых правил мессенджера
Отмечается, что вместо WhatsApp администрация турецкого лидера будет использовать приложение BiP. Оно принадлежит местной компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.
Ранее, 8 января, WhatsApp, которым владеет Facebook, представил обновленное пользовательское соглашение, где предупредил о передаче данных пользователей материнской компании. В мессенджере заявили, такое решение позволит улучшить инфраструктуру продуктов компаний, принадлежащих Facebook, повысить их безопасность, а также предоставлять пользователям релевантную рекламу.
На следующий день основатель Telegram Павел Дуров заявил о перетоке в своей мессенджер клиентов WhatsApp в связи с политикой последнего. Он отметил, что это «бегство» продолжается несколько лет, а в последнее время оно ускорилось.