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Эрдоган отказался от WhatsApp из-за новых правил мессенджера

Ведомости

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от использования WhatsApp после того, как мессенджер объявил, что будет передавать Facebook данные пользователей, сообщил Bloomberg со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что вместо WhatsApp администрация турецкого лидера будет использовать приложение BiP. Оно принадлежит местной компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Ранее, 8 января, WhatsApp, которым владеет Facebook, представил обновленное пользовательское соглашение, где предупредил о передаче данных пользователей материнской компании. В мессенджере заявили, такое решение позволит улучшить инфраструктуру продуктов компаний, принадлежащих Facebook, повысить их безопасность, а также предоставлять пользователям релевантную рекламу.

На следующий день основатель Telegram Павел Дуров заявил о перетоке в своей мессенджер клиентов WhatsApp в связи с политикой последнего. Он отметил, что это «бегство» продолжается несколько лет, а в последнее время оно ускорилось.

Ранее по теме: Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных