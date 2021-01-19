WhatsApp отложил обновление политики конфиденциальности

Новая политика конфиденциальности WhatsApp, согласно которой пользователи должны передавать свои личные данные компании Facebook (владеет мессенджером) вызвала возмущение «миллионов людей», заявлял ранее основатель Telegram Павел Дуров. В результате новой политики конфиденциальности в WhatsApp, Telegram стал вторым по скачиванию мессенджером в США, а многие пользователи, в том числе, лидеры стран, начали публично отказываться от использования WhatsApp. В результате Дуров сообщал, что только за 72 часа к Telegram присоединилось 25 млн пользователей, а его общая аудитория достигла 500 млн пользователей.