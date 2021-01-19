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WhatsApp отложил обновление политики конфиденциальности

Ведомости

WhatsApp отложил обновление своей политики конфиденциальности, которая вызвала негативную реакцию у пользователей из-за обмена данными с Facebook. Обновление отложено с 8 февраля на 15 мая текущего года. Об этом говорится в сообщении WhatsApp , опубликованном на официальном сайте компании. 

«Мы получили массу отзывов от пользователей, оставшихся недовольными нашим недавним обновлением. Многие обеспокоены слухами и недостоверной информацией, которая получила распространение в связи этим обновлением. Поэтому мы хотим рассказать всем о наших принципах и о том, что именно мы предлагаем нашим пользователям»,  — отмечается в сообщении компании. 

В компании подчеркнули, что «не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля. Кроме того, сервис планирует активно работать над тем, чтобы «развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp». 

Новая политика конфиденциальности WhatsApp, согласно которой пользователи должны передавать свои личные данные компании Facebook (владеет мессенджером) вызвала возмущение «миллионов людей», заявлял ранее основатель Telegram Павел Дуров. В результате новой политики конфиденциальности в WhatsApp, Telegram стал вторым по скачиванию мессенджером в США, а многие пользователи, в том числе, лидеры стран, начали публично отказываться от использования WhatsApp. В результате Дуров сообщал, что только за 72 часа к Telegram присоединилось 25 млн пользователей, а его общая аудитория достигла 500 млн пользователей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных