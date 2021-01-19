WhatsApp отложил обновление политики конфиденциальности
WhatsApp отложил обновление своей политики конфиденциальности, которая вызвала негативную реакцию у пользователей из-за обмена данными с Facebook. Обновление отложено с 8 февраля на 15 мая текущего года. Об этом говорится в сообщении WhatsApp , опубликованном на официальном сайте компании.
«Мы получили массу отзывов от пользователей, оставшихся недовольными нашим недавним обновлением. Многие обеспокоены слухами и недостоверной информацией, которая получила распространение в связи этим обновлением. Поэтому мы хотим рассказать всем о наших принципах и о том, что именно мы предлагаем нашим пользователям», — отмечается в сообщении компании.
В компании подчеркнули, что «не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля. Кроме того, сервис планирует активно работать над тем, чтобы «развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp».
Новая политика конфиденциальности WhatsApp, согласно которой пользователи должны передавать свои личные данные компании Facebook (владеет мессенджером) вызвала возмущение «миллионов людей», заявлял ранее основатель Telegram Павел Дуров. В результате новой политики конфиденциальности в WhatsApp, Telegram стал вторым по скачиванию мессенджером в США, а многие пользователи, в том числе, лидеры стран, начали публично отказываться от использования WhatsApp. В результате Дуров сообщал, что только за 72 часа к Telegram присоединилось 25 млн пользователей, а его общая аудитория достигла 500 млн пользователей.