Немецкий регулятор начал рассматривать заявку на сертификацию Nord Stream 2
Федеральное сетевое агентство Германии начало рассматривать заявку на сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. Решение по заявке будет вынесено не позднее 8 января 2022 г.
«Теперь есть четыре месяца на рассмотрение заявки», — сообщили в агентства. Срок рассмотрения, как добавили в регуляторе, следует отсчитывать с 8 сентября. В итоге проект решения «будет предоставлен Еврокомиссии для оценки», отметил представитель агентства Фите Вульф.
Регистрация Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора необходима для соответствия требованиям Третьего энергопакета ЕС. Согласно его положениям, юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
10 сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.