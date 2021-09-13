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Немецкий регулятор начал рассматривать заявку на сертификацию Nord Stream 2

Ведомости

Федеральное сетевое агентство Германии начало рассматривать заявку на сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. Решение по заявке будет вынесено не позднее 8 января 2022 г.

«Теперь есть четыре месяца на рассмотрение заявки», — сообщили в агентства. Срок рассмотрения, как добавили в регуляторе, следует отсчитывать с 8 сентября. В итоге проект решения «будет предоставлен Еврокомиссии для оценки», отметил представитель агентства Фите Вульф.

«Газпром» сообщил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»

Первый газ по газопроводу может быть поставлен на европейский рынок до конца этого года

Регистрация Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора необходима для соответствия требованиям Третьего энергопакета ЕС. Согласно его положениям, юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

10 сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее по теме: В Германии заявили об отсутствии документов по «Северному потоку — 2» для приема газа
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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