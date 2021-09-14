Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР опустились ниже среднего за 5 лет

«Общие коммерческие запасы ОЭСР в июле снизились на 34,4 млн баррелей и составили 2850 млн баррелей, что на 185,7 млн ​​баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годы и на 120,3 млн баррелей ниже среднего показателя за пять лет до пандемии коронавируса», — говорится в отчете МЭА.