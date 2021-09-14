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Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР опустились ниже среднего за 5 лет

Ведомости

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократились на 34,4 млн баррелей по сравнению с показателем июня и составили 2,85 млрд баррелей, следует из сентябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Уровень запасов ОЭСР опустился ниже среднего значения за 2016-2020 гг. на 185,7 млн баррелей.

«Общие коммерческие запасы ОЭСР в июле снизились на 34,4 млн баррелей и составили 2850 млн баррелей, что на 185,7 млн ​​баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годы и на 120,3 млн баррелей ниже среднего показателя за пять лет до пандемии коронавируса», — говорится в отчете МЭА.

При этом предварительные данные на август по США, Европе и Японии показывают, что коммерческие запасы сократились еще на 31,1 млн баррелей, в то время как кооличество нефтяного сырья в плавучих хранилищах снизилась на 20,3 млн баррелей до 101,7 млн ​​баррелей, отмечает агентство.

В отчете МЭА понизило прогноз по мировому росту спроса на нефть в 2021 г. и ожидает этот показатель на уровне 5,2 млн баррелей в сутки (б/с). В августе потенциальный глобальный спрос на нефть агентство оценивало в 5,3 млн б/с, а в июле — в 5,4 млн б/с.

1 сентября страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно.

Ранее по теме: МЭА вновь понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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