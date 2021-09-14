Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР опустились ниже среднего за 5 лет
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле сократились на 34,4 млн баррелей по сравнению с показателем июня и составили 2,85 млрд баррелей, следует из сентябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Уровень запасов ОЭСР опустился ниже среднего значения за 2016-2020 гг. на 185,7 млн баррелей.
«Общие коммерческие запасы ОЭСР в июле снизились на 34,4 млн баррелей и составили 2850 млн баррелей, что на 185,7 млн баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годы и на 120,3 млн баррелей ниже среднего показателя за пять лет до пандемии коронавируса», — говорится в отчете МЭА.
При этом предварительные данные на август по США, Европе и Японии показывают, что коммерческие запасы сократились еще на 31,1 млн баррелей, в то время как кооличество нефтяного сырья в плавучих хранилищах снизилась на 20,3 млн баррелей до 101,7 млн баррелей, отмечает агентство.
В отчете МЭА понизило прогноз по мировому росту спроса на нефть в 2021 г. и ожидает этот показатель на уровне 5,2 млн баррелей в сутки (б/с). В августе потенциальный глобальный спрос на нефть агентство оценивало в 5,3 млн б/с, а в июле — в 5,4 млн б/с.
1 сентября страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно.