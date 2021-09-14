МЭА вновь понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировому росту спроса на нефть в 2021 г. и ожидает этот показатель на уровне 5,2 млн баррелей в сутки (б/с), следует из сентябрьского отчета агентства. Ранее в августе потенциальный глобальный спрос на нефть агентство оценивало в 5,3 млн б/с, а в июле — в 5,4 млн б/с.
«Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн баррелей в сутки в этом году и на 3,2 млн баррелей в сутки в 2022 г.», — говорится в публикации на сайте МЭА.
В частности, мировой спрос, согласно оценкам агентства, снижается 3 месяца подряд из-за роста случаев выявления заболевания коронавирусом в Азии. «Уже появляются признаки того, что число случаев заболевания COVID-19 снижается, и ожидается, что спрос в октябре увеличится на 1,6 млн б/с и продолжит расти до конца года», — говорится в отчете.
Рынок нефти находится в дефиците на фоне перебоев в добыче в США. Предложение на рынке сможет восстановить наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ начиная с октября, сообщают эксперты агентства. «Рынок должен приблизиться к балансу, начиная с октября, если ОПЕК+ продолжит свою политику по восстановлению добычи нефти», — отмечает МЭА. При этом до достаточного уровня запасы нефти смогут увеличиться только к началу 2022 г. «Заполнить пробел» смогут стратегические запасы нефти из США и Китая, говорится в обзоре агентства.