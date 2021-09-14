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МЭА вновь понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировому росту спроса на нефть в 2021 г. и ожидает этот показатель на уровне 5,2 млн баррелей в сутки (б/с), следует из сентябрьского отчета агентства. Ранее в августе потенциальный глобальный спрос на нефть агентство оценивало в 5,3 млн б/с, а в июле — в 5,4 млн б/с.

«Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн баррелей в сутки в этом году и на 3,2 млн баррелей в сутки в 2022 г.», — говорится в публикации на сайте МЭА.

В частности, мировой спрос, согласно оценкам агентства, снижается 3 месяца подряд из-за роста случаев выявления заболевания коронавирусом в Азии. «Уже появляются признаки того, что число случаев заболевания COVID-19 снижается, и ожидается, что спрос в октябре увеличится на 1,6 млн б/с и продолжит расти до конца года», — говорится в отчете.

Рынок нефти находится в дефиците на фоне перебоев в добыче в США. Предложение на рынке сможет восстановить наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ начиная с октября, сообщают эксперты агентства. «Рынок должен приблизиться к балансу, начиная с октября, если ОПЕК+ продолжит свою политику по восстановлению добычи нефти», — отмечает МЭА. При этом до достаточного уровня запасы нефти смогут увеличиться только к началу 2022 г. «Заполнить пробел» смогут стратегические запасы нефти из США и Китая, говорится в обзоре агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных