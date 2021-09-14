МЭА вновь понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

Рынок нефти находится в дефиците на фоне перебоев в добыче в США. Предложение на рынке сможет восстановить наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ начиная с октября, сообщают эксперты агентства. «Рынок должен приблизиться к балансу, начиная с октября, если ОПЕК+ продолжит свою политику по восстановлению добычи нефти», — отмечает МЭА. При этом до достаточного уровня запасы нефти смогут увеличиться только к началу 2022 г. «Заполнить пробел» смогут стратегические запасы нефти из США и Китая, говорится в обзоре агентства.