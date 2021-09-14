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Американские сенаторы выдвинули ультиматум по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Двое сенаторов-республиканцев пригрозили, что задержат новые назначения в руководстве Минфина США, если администрация американского президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Сенаторы Пэт Туми (Пенсильвания) и Тед Круз (Техас) заявили, что готовы утвердить двух кандидатов на руководящие посты в Минфине, если министерство внесет принадлежащий России Nord Stream 2 AG в черные списки», — пишет издание. Всего речь идет о пяти назначениях в Минфине, среди которых двое кандидатов на руководящие должности.

В мае этого года Минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение, связанные со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Кроме того, в список включили и 13 судов, задействованных в реализации проекта, среди них – «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев» и др. США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. При этом санкции против самой компании-оператора этого проекта не вводились.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 10 сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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