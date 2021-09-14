Американские сенаторы выдвинули ультиматум по «Северному потоку — 2»
Двое сенаторов-республиканцев пригрозили, что задержат новые назначения в руководстве Минфина США, если администрация американского президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Сенаторы Пэт Туми (Пенсильвания) и Тед Круз (Техас) заявили, что готовы утвердить двух кандидатов на руководящие посты в Минфине, если министерство внесет принадлежащий России Nord Stream 2 AG в черные списки», — пишет издание. Всего речь идет о пяти назначениях в Минфине, среди которых двое кандидатов на руководящие должности.
В мае этого года Минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение, связанные со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Кроме того, в список включили и 13 судов, задействованных в реализации проекта, среди них – «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев» и др. США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. При этом санкции против самой компании-оператора этого проекта не вводились.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 10 сентября строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.