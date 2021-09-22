Wildberries запустил продажи в Прибалтике

Доставка товаров покупателям осуществляется с помощью международных логистических операторов. Клиенты интернет-магазина смогут получить свои заказы в 270 партнерских точках выдачи в Эстонии, 210 — в Латвии и в 300 — в Литве», рассказали в компании. В станах Прибалтики можно будет получить товары также с помощью курьерской доставки до дома или офиса в случае, если пункт выдачи находится далеко от покупателя. Доставка товаров в точки выдачи заказов осуществляется в течение 8 — 10 дней и стоит 7 евро. Стоимость экспресс-доставки курьерской службой зависит от количества товаров в корзине, минимальная цена — 20 евро, срок доставки 2 — 4 рабочих дня