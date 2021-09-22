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Wildberries запустил продажи в Прибалтике

Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи в странах Прибалтики, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Магазины открылись в Латвии, Литве и Эстонии.

«Оформить заказ покупатели из стран Балтии могут на отдельных сайтах lt.wildberries.ru, lv.wildberries.ru и ee.wildberries.ru на английском и русском языках», — говорится в сообщении. В компании также пообещали, что для заказов из Прибалтики в ближайшее время будут доступны мобильные приложения на iOS и Android.

Доставка товаров покупателям осуществляется с помощью международных логистических операторов. Клиенты интернет-магазина смогут получить свои заказы в 270 партнерских точках выдачи в Эстонии, 210 — в Латвии и в 300 — в Литве», рассказали в компании. В станах Прибалтики можно будет получить товары также с помощью курьерской доставки до дома или офиса в случае, если пункт выдачи находится далеко от покупателя. Доставка товаров в точки выдачи заказов осуществляется в течение 8 — 10 дней и стоит 7 евро. Стоимость экспресс-доставки курьерской службой зависит от количества товаров в корзине, минимальная цена — 20 евро, срок доставки 2 — 4 рабочих дня

В 2021 г. с учетом стран Прибалтики российский онлайн-ритейлер начал работу на рынках 7 новых государств: В Литве, Латвии, Эстонии, США, Германии, Франции, Италии, таким образом, география работы Wildberries сейчас насчитывает 17-й стран. По итогам 2020 г. экспортные продажи Wildberries выросли на 95% до 23,7 млрд руб.

В то же время запуск продаж на Украине в сентябре 2020 г. оказался неудачным из-за того, что в июле этого года власти страны ввели против компании санкции, включая украинское, российское, польское, армянское, белорусское, киргизское и казахстанское подразделения маркетплейса. Поводом стали обвинения украинских властей в отношении ритейлера в томи, что на нем якобы продаются товары с «российской пропагандой и форма российских солдат».

Ограничения также введены против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук (самой богатой женщины в России — состояние $13,1 млрд по версии Forbes) и ее супруга Владислава Бакальчука. Персональные санкции Киев также ввел в отношении директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «Книги» Wildberries Алексея Кузменко.

Ранее по теме: Wildberries оценил потери бизнеса от украинских санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных