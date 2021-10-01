В Чехии призвали занять «жесткую позицию» в газовых переговорах с Россией

1 октября Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов впервые в моменте на максимуме достигала $1205,25 за тысячу кубометров, свидетельствовали данные лондонской биржи ICE. Газ в Европе стал дорожать на фоне падения ветрогенерации электричества, приближения начала отопительного сезона на фоне рекордно низкого объема газа в хранилищах и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». «Газпром» же в начале августа не стал бронировать допмощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.