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В Чехии призвали занять «жесткую позицию» в газовых переговорах с Россией

Ведомости

Европе, будучи крупнейшим для России рынком сбыта газа, необходимо занять «жесткую позицию потребителей» в связанных с ценами на газ вопросах, заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, слова которого передает «РИА Новости».

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», — сказал Бартушка в ходе разговора с «Радиожурналом».

Как отметил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности, страны Евросоюза не должны «церемониться» с Россией. ЕС необходимо показать, что он ведет «газовую войну» с целью навязывания рынку своей позиции и демонстрации превосходства, считает он.

1 октября Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов впервые в моменте на максимуме достигала $1205,25 за тысячу кубометров, свидетельствовали данные лондонской биржи ICE. Газ в Европе стал дорожать на фоне падения ветрогенерации электричества, приближения начала отопительного сезона на фоне рекордно низкого объема газа в хранилищах и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». «Газпром» же в начале августа не стал бронировать допмощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.

В том же месяце произошла авария на газовом заводе компании в Новом Уренгое, и прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала. В конце сентября «Газпром» не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь.

Ранее по теме: «Газпром» сообщил о полном соответствии поставок газа заявкам из Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных