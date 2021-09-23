Заполняемость газовых хранилищ Европы достигла минимума за 10 лет
Газовые хранилища стран Евросоюза и Великобритании по состоянию на 23 сентября, в канун начинающегося с 1 октября отопительного сезона, в среднем заполнены примерно на 72%, следует из данных ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE). Это минимальный уровень с 2011 г.
Меньше всего заполнены подземные газовые хранилища (ПГХ) Австрии — на 50,44%. В топ-3 по минимальной заполненности хранилищ также входят Нидерланды (54,43%), на ситуацию в которых ориентируются европейские рынки, а также Португалия (58,17%). Далее следуют Словакия (63,83%) и Германия (64,57%). В Швеции ПГХ заполнены на 66,42%, в Болгарии — на 66,47%. В Румынии этот показатель доходит до 70,41%, в Испании — 72,51%, а в Дании — 77,12%.
В то же время в Великобритании ПГХ заполнены на 91,71%, во Франции — на 89,6%, а лидером по заполненности является находящаяся на маршрутах газопровода Ямал — Европа Польша — 96,23%. В Прибалтике уровень заполненности ПХГ также сравнительно высокий — в имеющей такие хранилища Латвии он достигает 80,22%.
21 сентября в Международном энергетическом агентстве (МЭА) призвали Россию нарастить экспорт газа в Европу для пополнения запасов топлива в европейских подземных хранилищах. Там отметили, что Москва выполняет свои обязательства по поставкам, однако ее экспорт снизился по сравнению с уровнем 2019 г. МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке в канун отопительного сезона, что, по мнению агентства, сохранило бы репутацию страны как надежного поставщика. В тот же день в госдепе США заявили о возможной нехватке газа в Европе для отопления зимой, если погода будет холоднее обычной. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, а увеличение транзита топлива невозможно до его продажи, то есть для наращивания поставок должен быть соответствующий спрос со стороны европейских потребителей.
В середине сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа. При этом 31 июля текущего года отставание от уровня запасов на ту же дату 2020 г. составляло 27,9 млрд куб. м, а по данным на 14 августа в европейских ПХГ было восполнено всего 31,9 млрд куб. м газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м.
На фоне такой динамики заполненности хранилищ, низкой ветроэлектрогенерации, а также сокращения закачки газа по трубопроводу Ямал — Европа на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и отказе бронировать допмощности транзита через Украину цены на газ в Европе в течение последних полутора месяцев регулярно обновляли максимумы, 5 сентября на хабе TTF стоимость газа выросла до рекордных $980 за 1000 куб. м. С тех пор цены снизились, однако остаются на высоком уровне.