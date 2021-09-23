Заполняемость газовых хранилищ Европы достигла минимума за 10 лет

21 сентября в Международном энергетическом агентстве (МЭА) призвали Россию нарастить экспорт газа в Европу для пополнения запасов топлива в европейских подземных хранилищах. Там отметили, что Москва выполняет свои обязательства по поставкам, однако ее экспорт снизился по сравнению с уровнем 2019 г. МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке в канун отопительного сезона, что, по мнению агентства, сохранило бы репутацию страны как надежного поставщика. В тот же день в госдепе США заявили о возможной нехватке газа в Европе для отопления зимой, если погода будет холоднее обычной. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, а увеличение транзита топлива невозможно до его продажи, то есть для наращивания поставок должен быть соответствующий спрос со стороны европейских потребителей.