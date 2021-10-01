«Газпром» сообщил о полном соответствии поставок газа заявкам из Европы

Утром 1 октября прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа сократилась почти в три раза. Впоследствии падение прокачки топлива ускорилось и составило около 0,5 млн куб. м в час по сравнению с показателем в 2,2 млн куб. м в час днем ранее. Агентство отмечает, что это могло произойти из-за того, что 30 сентября не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам по трубопроводу Ямал — Европа.