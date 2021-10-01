«Газпром» сообщил о полном соответствии поставок газа заявкам из Европы
Утром 1 октября прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа сократилась почти в три раза. Впоследствии падение прокачки топлива ускорилось и составило около 0,5 млн куб. м в час по сравнению с показателем в 2,2 млн куб. м в час днем ранее. Агентство отмечает, что это могло произойти из-за того, что 30 сентября не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам по трубопроводу Ямал — Европа.
«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам. Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях», — заявили в холдинге.
В ходе открытия торгов на бирже ICE цена на газ в Европе побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1000 кубометров.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объяснял рост цен на газ в Европе сильным отставанием в закачке топлива в подземные хранилища и растущим спросом на газ.