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«Газпром» сообщил о полном соответствии поставок газа заявкам из Европы

Ведомости

«Газпром» выполняет поставки газа в Европу в полном соответствии с заявками и своими контрактными обязательствами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Утром 1 октября прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа сократилась почти в три раза. Впоследствии падение прокачки топлива ускорилось и составило около 0,5 млн куб. м в час по сравнению с показателем в 2,2 млн куб. м в час днем ранее. Агентство отмечает, что это могло произойти из-за того, что 30 сентября не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам по трубопроводу Ямал — Европа.

«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам. Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях», — заявили в холдинге.

В ходе открытия торгов на бирже ICE цена на газ в Европе побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1000 кубометров.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объяснял рост цен на газ в Европе сильным отставанием в закачке топлива в подземные хранилища и растущим спросом на газ.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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