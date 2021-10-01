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Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров

Ведомости

Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 1 октября впервые в моменте на максимуме достигала $1205,25 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской межконтинентальной биржи ICE.

По состоянию на 11:21 мск цена ноябрьского фьючерса упала на 5,3% и стабилизировалась на отметке $1130,43 — в районе вчерашнего максимума.

Газ в Европе стал дорожать на фоне падения ветрогенерации электричества, приближения начала отопительного сезона на фоне рекордно низкого объема газа в хранилищах и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». «Газпром» же в начале августа не стал бронировать допмощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.

В том же месяце произошла авария на газовом заводе компании в Новом Уренгое, и прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала. В конце сентября «Газпром» не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь.

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с рекордным ростом цен на газ в Европе обусловлена политикой Еврокомиссии по либерализации газового рынка ЕС. В то же время группа депутатов Европарламента посчитала причастным к росту цен на газ «Газпром». В российской компании назвали подобные обвинения абсурдными и заверили в выполнении всех своих обязательств.

Ранее по теме: Рекордно дорогой газ делает рентабельным выработку электроэнергии даже из нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных