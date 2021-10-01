Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров
Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 1 октября впервые в моменте на максимуме достигала $1205,25 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской межконтинентальной биржи ICE.
По состоянию на 11:21 мск цена ноябрьского фьючерса упала на 5,3% и стабилизировалась на отметке $1130,43 — в районе вчерашнего максимума.
Газ в Европе стал дорожать на фоне падения ветрогенерации электричества, приближения начала отопительного сезона на фоне рекордно низкого объема газа в хранилищах и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». «Газпром» же в начале августа не стал бронировать допмощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.
В том же месяце произошла авария на газовом заводе компании в Новом Уренгое, и прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала. В конце сентября «Газпром» не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь.
Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с рекордным ростом цен на газ в Европе обусловлена политикой Еврокомиссии по либерализации газового рынка ЕС. В то же время группа депутатов Европарламента посчитала причастным к росту цен на газ «Газпром». В российской компании назвали подобные обвинения абсурдными и заверили в выполнении всех своих обязательств.