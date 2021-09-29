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Рекордно дорогой газ делает рентабельным выработку электроэнергии даже из нефти

Это может повысить спрос на 400 000 баррелей в сутки и толкнуть цены на нефть вверх
Матвей Катков
В России энергетики обычно используют мазутохранилища (на фото – Костромская ГРЭС) только для хранения резервного топлива / Наталья Гарнелис / ТАСС

Продолжающийся рост цен на газ в Европе и Азии усилил экономические стимулы для перехода с газа на нефть в производстве электроэнергии, говорится в отчете норвежской аналитической компании Rystad Energy. По оценке экспертов компании, если разрыв между ценами на сжиженный природный газ (СПГ) и нефть сохранится на значительном уровне, то азиатские страны увеличат спрос на нефть в среднем на 400 000 баррелей в сутки. Такая ситуация продлится до конца I квартала 2022 г.

По прогнозу Rystad Energy, для роста спроса на нефть на 400 000 баррелей в сутки необходимо, чтобы этой зимой цены на СПГ в Азии были значительно выше $20 за MBTU (миллион британских тепловых единиц, около $714 за 1000 куб. м газа). Основной объем (более 300 000 баррелей в сутки) придется на Японию, а остальной спрос – на Индонезию (58 000 баррелей в сутки), Тайвань, Бангладеш (по 39 000 баррелей в сутки) и Пакистан (33 000 баррелей в сутки). «С точки зрения глобального нефтяного рынка такое увеличение потребления нефти окажет поддержку нынешнему росту цен на нее», – отмечает старший вице-президент команды Rystad Energy Клаудио Галимберти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных