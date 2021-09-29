Рекордно дорогой газ делает рентабельным выработку электроэнергии даже из нефти

Рекордно дорогой газ делает рентабельным выработку электроэнергии даже из нефтиЭто может повысить спрос на 400 000 баррелей в сутки и толкнуть цены на нефть вверх
Продолжающийся рост цен на газ в Европе и Азии усилил экономические стимулы для перехода с газа на нефть в производстве электроэнергии, говорится в отчете норвежской аналитической компании Rystad Energy. По оценке экспертов компании, если разрыв между ценами на сжиженный природный газ (СПГ) и нефть сохранится на значительном уровне, то азиатские страны увеличат спрос на нефть в среднем на 400 000 баррелей в сутки. Такая ситуация продлится до конца I квартала 2022 г.
По прогнозу Rystad Energy, для роста спроса на нефть на 400 000 баррелей в сутки необходимо, чтобы этой зимой цены на СПГ в Азии были значительно выше $20 за MBTU (миллион британских тепловых единиц, около $714 за 1000 куб. м газа). Основной объем (более 300 000 баррелей в сутки) придется на Японию, а остальной спрос – на Индонезию (58 000 баррелей в сутки), Тайвань, Бангладеш (по 39 000 баррелей в сутки) и Пакистан (33 000 баррелей в сутки). «С точки зрения глобального нефтяного рынка такое увеличение потребления нефти окажет поддержку нынешнему росту цен на нее», – отмечает старший вице-президент команды Rystad Energy Клаудио Галимберти.