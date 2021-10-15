ФТС сообщила о сокращении вывода капитала за рубеж

Незаконный вывод капитала сократился почти в 4,5 раза за шесть месяцев 2021 г. – до 44,4 млрд руб. по сравнению с 198,8 млрд руб. в первом полугодии 2020 г. Возбуждено 86 уголовных дел по ст. 193 и 193.1 УК РФ (уклонение от возврата в Россию экспортной выручки и от возврата авансов, уплаченных за непоставленные товары; перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов) на сумму 16,3 млрд рублей – практически вдвое меньше, чем в первом полугодии 2020 г. – 170 дел на 34,7 млрд рублей.