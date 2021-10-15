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ФТС сообщила о сокращении вывода капитала за рубеж

Ведомости

Объемы незаконно выведенных из России средств по выявленным таможенными органами преступлениям снижаются. В 2020 г. сумма невозвращенных из-за рубежа и вывода капитала составила почти 270 млрд руб. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. 

«Мы изжили схемы с использованием подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались. Невозможно подать поддельную декларацию – все документы оцифрованы и лежат в базе таможенных деклараций», – заявил Давыдов. 

Незаконный вывод капитала сократился  почти в 4,5 раза за шесть месяцев 2021 г. – до 44,4 млрд руб. по сравнению с 198,8 млрд руб. в первом полугодии 2020 г. Возбуждено 86 уголовных дел по ст. 193 и 193.1 УК РФ (уклонение от возврата в Россию экспортной выручки и от возврата авансов, уплаченных за непоставленные товары; перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов) на сумму 16,3 млрд рублей – практически вдвое меньше, чем в первом полугодии 2020 г. – 170 дел на 34,7 млрд рублей.

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Иными словами, это сумма денег, не возвращенных в Россию за поставленные на экспорт товары (оказанные услуги, выполненные работы), авансов импортеров, выплаченных за рубеж за непоставленные товары (неоказанные услуги, невыполненные работы), и незаконно переведенных нерезидентам средств (с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода).

В целом за 2020 г. сумма незаконного  вывода капитала, выявленного таможней, составила 269,9 млрд руб. Таможенные органы возбудили 241 уголовное дело на сумму 63,6 млрд руб. 

Остается актуальной проблема  уклонения от возврата в Россию  валютной выручки и авансов  за непоставленные товары, многократного занижения стоимости товаров, махинаций при экспорте леса, пояснил Давыдов.

«Основные нарушения при экспорте  леса – когда под видом древесины, которая не облагается пошлиной, вывозят товар, за который должны  быть уплачены платежи. Также  применяют схемы с занижением  таможенной стоимости, выводят капитал за рубеж», – рассказал Давыдов. 

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«Недобросовестные предприниматели  продают лес из Сибири и  Дальнего Востока аффилированным лицам в Китай, «половинят» контракты, получают там наличные деньги, и на это покупают ширпотреб и везут нам – вот такой круговорот», – пояснил замглавы ФТС.  

С июля и до конца  года правительство ввело новые  пошлины 10% на экспорт ряда видов  обработанной древесины влажностью  более 22%, чтобы ограничить вывоз  леса, сдержать рост цен и стимулировать  компании производить товары  с высокой добавленной стоимостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных