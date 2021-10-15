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Таможня получила 2 млрд рублей за посылки из иностранных интернет-магазинов

Объем платежей растет при меньшем количестве международных отправлений
Владислав Новый
В этом году также немного увеличилось количество покупок из интернет-магазинов ЕС и США, средний чек из которых традиционно выше / Андрей Махонин / Ведомости

С начала 2021 г. таможенные сборы за покупки из иностранных интернет-магазинов уже превысили показатели 2020 г., по итогам которого Федеральная таможенная служба (ФТС) собрала «чуть больше 2 млрд руб.», рассказал в интервью «Ведомостям» первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов: «Если экстраполировать – мы идем в этом году на 3 млрд руб. платежей с посылок».

Чтобы получить покупку из иностранного интернет-магазина, россиянин должен заплатить сбор, если стоимость покупки превышает 200 евро либо ее вес более 31 кг. Сбор составляет 15% с суммы превышения порога стоимости и не менее 2 евро за 1 кг перевеса. Это условие действует в России с 1 января 2020 г. До этого покупатели должны были уплачивать 30%-ный сбор с посылок, полученных в течение календарного месяца, если декларируемая сумма присланных товаров превышала 500 евро. До 95% отправлений, которые поступают россиянам из-за границы, имеют стоимость ниже 20 евро (данные «AliExpress Россия»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных