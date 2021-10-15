Таможня получила 2 млрд рублей за посылки из иностранных интернет-магазинов

Чтобы получить покупку из иностранного интернет-магазина, россиянин должен заплатить сбор, если стоимость покупки превышает 200 евро либо ее вес более 31 кг. Сбор составляет 15% с суммы превышения порога стоимости и не менее 2 евро за 1 кг перевеса. Это условие действует в России с 1 января 2020 г. До этого покупатели должны были уплачивать 30%-ный сбор с посылок, полученных в течение календарного месяца, если декларируемая сумма присланных товаров превышала 500 евро. До 95% отправлений, которые поступают россиянам из-за границы, имеют стоимость ниже 20 евро (данные «AliExpress Россия»).