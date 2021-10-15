Россия и Белоруссия объединят практику растаможки

Нулевой НДС позволял российским предпринимателям сэкономить, импортируя товары из третьих стран через территорию Белоруссии. Но даже при отказе от «белорусской схемы» оформлять товары из-за рубежа на границе Белоруссии по-прежнему выгоднее, чем в России, рассказал советник «Деловой России» по таможенным вопросам Виталий Сурвилло. Хотя Россия и Белоруссия руководствуются единым таможенным законодательством, правоприменительная практика сильно различается, рассуждает эксперт. «ФТС впереди других в плане цифровизации. При этом таможенные органы других стран доброжелательнее к предпринимателям, ориентированы на то, чтобы пропускать товары быстрее, но, вероятно, иногда закрывают глаза на нарушения», – отмечает Сурвилло.