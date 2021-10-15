Россия и Белоруссия объединят практику растаможки

Россия и Белоруссия объединят практику растаможкиВ перспективе правила нужно распространить на все страны ЕАЭС, считают в ФТС
Интеграция России и Белоруссии в таможенной сфере подразумевает фактически объединение таможенного администрирования. В частности, страны планируют выстроить общую систему управления рисками – установить единые индикаторы риска по основным параметрам товаров и подходы к их применению, рассказал в интервью «Ведомостям» заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. «Самое главное – повышать прозрачность товарных потоков, углублять обмен информацией. Мы с Белоруссией уже с 2009 г. согласовываем индикаторы риска и хотим ускорить эту работу, чтобы на большинство товаров были одинаковые профили рисков, в первую очередь на цветы, обувь, одежду, товары массового спроса. Чтобы не было перетоков таможенного оформления, агрессивных схем оптимизации», – пояснил Давыдов.
ФТС предлагает ввести одинаковые для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налоговые и таможенные условия. «В дальнейшем единые правила надо распространять на всю пятерку стран ЕАЭС, чтобы нельзя было через какую-то из стран ввезти с нарушениями товар на общий рынок», – считает Давыдов.
Различия создают пространство для схем оптимизации, необоснованных перетоков таможенного оформления товаров, когда, пользуясь разницей в налоговых условиях, импортеры для экономии ввозят грузы из третьих стран через территории соседей по ЕАЭС. «Равные условия необходимы, чтобы конкурировали не искусственно созданные экономические льготы, а участники ВЭД в силу качества своих услуг», – подчеркивает замглавы ФТС.
«Ведомости» направили запросы в Таможенный комитет Белоруссии и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Во взаимной торговле на российско-белорусской границе нет таможенного, санитарного, ветеринарного контроля. Но в рамках постконтроля мобильные группы ФТС на российской территории в приграничных областях могут остановить транспорт грузоподъемностью свыше 3,5 т и проверить законность ввоза товаров. «Это абсолютно справедливо и необходимо, чтобы пресекать серые поставки товаров на российский рынок», – пояснил Давыдов.
Уравнять ставки
Россия и Белоруссия уже руководствуются единым Таможенным кодексом ЕАЭС.
Поэтому речь идет о сближении именно налогового законодательства, указал Давыдов.
Страны, в частности, договорились об общих принципах налогообложения по косвенным налогам (НДС, акцизы) и внедрении интегрированной системы администрирования таких налогов.
Базовая ставка НДС в Белоруссии составляет 20%, для некоторых категорий товаров действуют нулевая и 10%-ная ставки, как и в России. Но на услуги электросвязи в Белоруссии действует повышенный НДС в размере 25%.
С точки зрения таможенного контроля в первую очередь нужно уравнять ставки акцизов на табак, подчеркивает Давыдов. Из-за сильного разрыва в ставках сигареты в Белоруссии намного дешевле. «Не секрет, что львиную долю незаконно ввозимых сигарет, выявляемых нашими мобильными группами, составляют сигареты белорусского производства», – отметил он. Поэтому одно из направлений сотрудничества – совместный контроль за поставками товаров, по которым установлены разные ставки налогов и акцизов.
В августе Белоруссия отменила нулевой НДС на товары, ввозимые для дальнейшего реэкспорта. Действовавшая 10 лет льгота создавала реальные преимущества, позволяя российским предпринимателям не платить НДС при ввозе товаров через Белоруссию. «К сожалению, Казахстан в этом году ввел аналогичные преференции», – констатировал Давыдов.
Нулевой НДС позволял российским предпринимателям сэкономить, импортируя товары из третьих стран через территорию Белоруссии. Но даже при отказе от «белорусской схемы» оформлять товары из-за рубежа на границе Белоруссии по-прежнему выгоднее, чем в России, рассказал советник «Деловой России» по таможенным вопросам Виталий Сурвилло. Хотя Россия и Белоруссия руководствуются единым таможенным законодательством, правоприменительная практика сильно различается, рассуждает эксперт. «ФТС впереди других в плане цифровизации. При этом таможенные органы других стран доброжелательнее к предпринимателям, ориентированы на то, чтобы пропускать товары быстрее, но, вероятно, иногда закрывают глаза на нарушения», – отмечает Сурвилло.
Выступая за унификацию таможенного администрирования, Россия стремится защитить национальные интересы. «При этом преследуется скорее фискальный подход, нежели цель создать для участников ВЭД более благоприятный климат», – считает Сурвилло.
Белорусская таможня «моментально» пропускает скоропортящиеся продукты. «При оформлении ввоза товаров через Белоруссию нет бесконечных корректировок таможенной стоимости, проблем с пересмотром классификации товаров после выпуска», – перечисляет эксперт. По его словам, Белоруссии нецелесообразно ужесточать контроль со своей стороны, ведь транзит грузов, развитый околотаможенный, логистический бизнес приносят больше поступлений в бюджет страны.
Интеграция поможет сократить недобросовестную конкуренцию в интересах добросовестных участников ВЭД и отечественных производителей, считает председатель совета Торгово-промышленной палаты по таможенной политике Георгий Петров. По его словам, это не ужесточение правил, а усиление контроля за соблюдением законодательства, чтобы сократить импорт товаров из третьих стран через территорию Белоруссии и потоки санкционных товаров. «Если таможенное администрирование во всех странах ЕАЭС будет одинаковым, пропадет смысл импортировать товары из третьих стран через территорию соседей», – добавил Петров.
ЕЭК «полностью поддерживает» инициативы стран по унификации таможенного администрирования, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Единые стандарты таможенных операций, таможенного контроля, обмена информацией, унификация систем управления рисками входят в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 г.
Вместе с тем управление рисками регулируется национальным законодательством. Поэтому у стран есть различия, несмотря на усилия по сближению подходов, пояснил представитель ЕЭК.
Единый стандарт таможенных операций, по его словам, позволит «сформировать пространство доверия между участниками цепи поставок товаров». «Кроме того, единые и максимально унифицированные правила таможенного администрирования минимизируют возникновение проблемных ситуаций при перемещении товаров, в том числе в дальнейшем внутри Союза, что для бизнеса является позитивным сигналом», – подчеркивают в ЕЭК.