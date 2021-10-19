NBC: ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне

«ФБР проводит “следственные действия” в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне, округ Колумбия», — написал Винтер в Twitter. Он уточнил, что корреспонденты телеканала находятся за пределами дома Дерипаски, а на его территории находится несколько федеральных агентов.