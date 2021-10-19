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NBC: ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне

Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает корреспондент NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ФБР. 

«ФБР проводит “следственные действия” в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне, округ Колумбия», — написал Винтер в Twitter. Он уточнил, что корреспонденты телеканала находятся за пределами дома Дерипаски, а на его территории находится несколько федеральных агентов. 

«Ведомости» направили запрос представителю бизнесмена. В ФБР отказались комментировать «РИА Новости» сообщения об обыске в доме российского бизнесмена в Вашингтоне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных