Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах его семьи в США

О том, что ФБР проводит обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне, сообщил журналист NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ФБР. На фоне этого акции компании UC Rusal, основанной бизнесменом, подешевели в ходе торгов на Мосбирже. По данным на 18:39 по мск, бумаги компании дешевели на 5,47% — до 78,9 руб. за штуку.