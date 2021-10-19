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Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах его семьи в США

Ведомости

Представитель Олега Дерипаски подтвердил «Ведомостям», что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят обыски в домах родственников бизнесмена, расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. При этом сам бизнесмен собственником домов не является.

«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — сказал представитель. 

О том, что ФБР проводит обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне, сообщил журналист NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ФБР. На фоне этого акции компании UC Rusal, основанной бизнесменом, подешевели в ходе торгов на Мосбирже. По данным на 18:39 по мск, бумаги компании дешевели на 5,47% — до 78,9 руб. за штуку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных