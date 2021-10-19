Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах его семьи в США
Представитель Олега Дерипаски подтвердил «Ведомостям», что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят обыски в домах родственников бизнесмена, расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. При этом сам бизнесмен собственником домов не является.
«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — сказал представитель.
О том, что ФБР проводит обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне, сообщил журналист NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ФБР. На фоне этого акции компании UC Rusal, основанной бизнесменом, подешевели в ходе торгов на Мосбирже. По данным на 18:39 по мск, бумаги компании дешевели на 5,47% — до 78,9 руб. за штуку.