The Verge узнал о планах Facebook сменить название

Новое название держат в строгом секрете, его знают даже не все члены высшего руководства компании. Предполагается, что оно может быть как-то связано с Horizon — приложением для работы в виртуальных офисах, которое Facebook представил в августе. Ожидается, что глава и основатель корпорации Марк Цукерберг сообщит о ребрендинге на ежегодной XR-конференции Facebook Connect 28 октября, однако объявление может состояться и раньше этой даты.