Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Медиа

The Verge узнал о планах Facebook сменить название

Ведомости

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, планирует сменить название на следующей неделе. Об этом пишет The Verge со ссылкой на осведомленный источник.

Новое название не сообщается, однако, по данным издания, оно должно отражать направленность компании на построение «метавселенной» — объявленного в июне проекта, который, по задумке, объединит разные цифровые платформы на основе технологий дополненной и виртуальной реальности.

Новое название держат в строгом секрете, его знают даже не все члены высшего руководства компании. Предполагается, что оно может быть как-то связано с Horizon — приложением для работы в виртуальных офисах, которое Facebook представил в августе. Ожидается, что глава и основатель корпорации Марк Цукерберг сообщит о ребрендинге на ежегодной XR-конференции Facebook Connect 28 октября, однако объявление может состояться и раньше этой даты.

В рамках ребрендинга, скорее всего, приложение Facebook будет позиционироваться как лишь один из многих продуктов родительской компании, которой также принадлежат мессенджер WhatsApp, соцсеть Instagram, разработчик виртуальных гаджетов Oculus и другие. Похожий шаг в 2015 г. Сделала компания Google, которая была реорганизована и переименована в Alphabet.

За этот год Facebook вновь оказался в центре ряда публичных скандалов, связанных в том числе с обновлением пользовательского соглашения WhatsApp, в которое был добавлен пункт о передаче личных данных пользователей корпорации, обвинениями в дискриминации работников, публикацией материалов-разоблачений от бывшей сотрудницы компании, а также глобальным техническим сбоем в работе интернет-сервисов Facebook.

Ранее по теме: Facebook в России грозит миллиардный штраф

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных