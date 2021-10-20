The Verge узнал о планах Facebook сменить название
Новое название не сообщается, однако, по данным издания, оно должно отражать направленность компании на построение «метавселенной» — объявленного в июне проекта, который, по задумке, объединит разные цифровые платформы на основе технологий дополненной и виртуальной реальности.
Новое название держат в строгом секрете, его знают даже не все члены высшего руководства компании. Предполагается, что оно может быть как-то связано с Horizon — приложением для работы в виртуальных офисах, которое Facebook представил в августе. Ожидается, что глава и основатель корпорации Марк Цукерберг сообщит о ребрендинге на ежегодной XR-конференции Facebook Connect 28 октября, однако объявление может состояться и раньше этой даты.
В рамках ребрендинга, скорее всего, приложение Facebook будет позиционироваться как лишь один из многих продуктов родительской компании, которой также принадлежат мессенджер WhatsApp, соцсеть Instagram, разработчик виртуальных гаджетов Oculus и другие. Похожий шаг в 2015 г. Сделала компания Google, которая была реорганизована и переименована в Alphabet.
За этот год Facebook вновь оказался в центре ряда публичных скандалов, связанных в том числе с обновлением пользовательского соглашения WhatsApp, в которое был добавлен пункт о передаче личных данных пользователей корпорации, обвинениями в дискриминации работников, публикацией материалов-разоблачений от бывшей сотрудницы компании, а также глобальным техническим сбоем в работе интернет-сервисов Facebook.