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Экс-глава ВЭБа Чернухин вновь попросил суд назначить Дерипаске тюремный срок

Ведомости

Бывший глава Внешэкономбанка Владимир Чернухин попросил суд Лондона отправить в тюрьму бизнесмена Олега Дерипаску, сообщает портал судебной информации Law360.

Защита Чернухина обратилась в Апелляционный суд Лондона 19 октября. На слушаниях адвокат обвинил Дерипаску в неуважении к суду и заявил, что российский бизнесмен незаконно вывел из юрисдикции английского суда акции компании En+ Group после того, как его обязали выплатить Чернухину многомиллионную компенсацию по спору о владении «Трехгорной мануфактурой». Эти активы на сумму $236 млн должны были служить обеспечением платежа в рамках спора.

Это уже второй раз, когда Чернухин пытается отправить бывшего партнера за решетку. В июне 2020 г. он обращался с подобной просьбой в Высокий суд Лондона, но тогда иск был отклонен. Адвокаты Дерипаски назвали иск Чернухина «злоупотреблением процессом» и результатом «личной неприязни».

Судебная тяжба между Дерипаской и Чернухиным, который в свое время занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Михаила Касьянова, из-за московской текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура» идет уже несколько лет. В 2002 г. компания Дерипаски «Базэл» купила контрольный пакет предприятия через кипрскую Navio Holdings. По версии Чернухина, он с самого начала был партнером Дерипаски в проекте и владел 50% Navio Holdings, через которую и контролировал «Трехгорную мануфактуру». Поскольку в 2000-х он занимал государственную должность, его доля была оформлена на жену Лолиту Данилину, занимавшуюся операционным управлением компании.

В 2005 г., уже после ухода из ВЭБ, Чернухин оформил отношения с Дерипаской акционерным соглашением, а в декабре 2010 г. люди Дерипаски якобы устроили «вооруженный захват» мануфактуры. В 2010 г., по словам Чернухина, Дерипаска якобы пообещал выкупить его долю в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого. Из-за этого чиновник обратился в суд.

В 2017 г. Лондонский арбитражный суд признал Чернухина совладельцем компании и обязал структуру Дерипаски выплатить ему $95,2 млн. Дерипаска не согласился с решением суда, однако позже его апелляции отклонили в Высоком суде Лондона и в апелляционном суде. Бизнесмен исполнил решение суда расплатиться с Чернухиным в конце 2019 г.

Накануне стало известно об обысках собственности, которая имеет отношение к Дерипаске и его семье, в США. По словам представителя бизнесмена, следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями, которые были наложены на Дерипаску еще в 2018 г.

Ранее по теме: Суд отклонил требование экс-главы ВЭБа отправить Дерипаску в тюрьму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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