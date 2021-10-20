Экс-глава ВЭБа Чернухин вновь попросил суд назначить Дерипаске тюремный срок

Судебная тяжба между Дерипаской и Чернухиным, который в свое время занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Михаила Касьянова, из-за московской текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура» идет уже несколько лет. В 2002 г. компания Дерипаски «Базэл» купила контрольный пакет предприятия через кипрскую Navio Holdings. По версии Чернухина, он с самого начала был партнером Дерипаски в проекте и владел 50% Navio Holdings, через которую и контролировал «Трехгорную мануфактуру». Поскольку в 2000-х он занимал государственную должность, его доля была оформлена на жену Лолиту Данилину, занимавшуюся операционным управлением компании.