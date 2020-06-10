Суд отклонил требование экс-главы ВЭБа отправить Дерипаску в тюрьму
Высокий суд Лондона отклонил требование бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Чернухина отправить миллиардера Олега Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду. Суд заключил, что иск был подан по причине личной вражды c целью причинения ущерба и представляет собой злоупотребление судебной системой.
По словам представителя Дерипаски, иск Чернухина не имел под собой никаких оснований и подан с целью опорочить имя и репутацию бизнесмена. «Жаль, что участникам процесса пришлось потратить на этот иск время и силы, но я рад, что суд Великобритании смог вывести Чернухина на чистую воду», – привел слова бизнесмена его представитель.
В декабре 2017 г. Лондонский арбитраж обязал Дерипаску выплатить Чернухину $95,2 млн. Адвокаты Чернухина утверждали, что Дерипаска нарушил решение суда, когда вывел из юрисдикции английского суда акции компании En+ Group на $236 млн, которые были обеспечением платежа. Защита Дерипаски указывала, что Чернухин и его юристы знали о перерегистрации En+ в Калининградской области и ничего не сделали, чтобы помешать этому.
По словам Чернухина, он был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, через которую контролировал «Трехгорную мануфактуру». Его доля была оформлена на жену Лолиту Данилину, долгое время занимавшуюся операционным управлением компании. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого. Из-за этого Чернухин обратился в суд.
Дерипаска обжаловал решение Лондонского арбитража в Высоком суде, но в феврале 2019 г. проиграл в споре с Чернухиным и там. Дерипаска тогда назвал выводы Высокого суда необъективными и несправедливыми и подал апелляцию. В феврале 2020 г. Апелляционный суд Лондона отказался ее удовлетворить и вынес решение в пользу Чернухина.