Суд отклонил требование экс-главы ВЭБа отправить Дерипаску в тюрьму

По словам Чернухина, он был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, через которую контролировал «Трехгорную мануфактуру». Его доля была оформлена на жену Лолиту Данилину, долгое время занимавшуюся операционным управлением компании. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого. Из-за этого Чернухин обратился в суд.