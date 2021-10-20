Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников в США

По словам бизнесмена, бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах «конечно, не сам», а при помощи «тупиц из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно». Бизнесмен напомнил об уровне госдолга США, который составляет почти $30 трлн, а также о «воссоединении Китая с Тайванем» и утрате Вашингтоном ядерных технологий в мировой энергетике. «Ядерные технологии в мирной энергетике в США давно утрачены, а значит будут продолжать жечь уголь и газ, засирая окружающую среду. Европа больше тоже не хочет мерзнуть из-за НАТОвских страшилок, что русские придут», — отметил бизнесмен.