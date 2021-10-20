Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников в США
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал обыски в домах его родственников в США. Обыски прошли накануне. Агенты ФБР провели их в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель Дерипаски сообщал, что ордера на обыск связаны с американскими санкциями. Дерипаска заявил, что обыски связаны с предположениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г.
«Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м г.», — сказал Дерипаска.
Дома, в которых проходили обыски, бизнесмен назвал заброшенными. «Хочется спросить: ****** (много. — прим. ред.) ли денег (президента России Владимира. — прим. ред.) Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, ********** (украденных. — прим. ред.) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска», — написал Дерипаска.
По словам бизнесмена, бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах «конечно, не сам», а при помощи «тупиц из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно». Бизнесмен напомнил об уровне госдолга США, который составляет почти $30 трлн, а также о «воссоединении Китая с Тайванем» и утрате Вашингтоном ядерных технологий в мировой энергетике. «Ядерные технологии в мирной энергетике в США давно утрачены, а значит будут продолжать жечь уголь и газ, засирая окружающую среду. Европа больше тоже не хочет мерзнуть из-за НАТОвских страшилок, что русские придут», — отметил бизнесмен.
При этом, по его словам, Россия стремится к единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой, но «в угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается».
С обысками в домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, связанными с Олегом Дерипаской, ФБР пришло накануне, 19 октября. В правоохранительных органах США не раскрыли причины обысков. Представитель Дерипаски ранее подтвердил «Ведомостям», что агенты ФБР США проводят обыски в домах родственников бизнесмена, расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. При этом сам бизнесмен собственником домов не является. Позднее источники ABC News сообщили, что власти США не выдвигали обвинений против российского бизнесмена.
«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщали, что сотрудники ФБР после проведения обыска вынесли из дома «десятки коробок и чемоданчиков». Обыски в особняке длились более десяти часов.