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«РИА Новости»: агенты ФБР вынесли вещи из дома семьи Дерипаски после обыска

Ведомости

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США после проведения обыска покинули дом в Вашингтоне, округ Колумбия, который может иметь отношение к семье Олега Дерипаски, передает «РИА Новости».

По словам корреспондента агентства, оперативники вынесли из особняка «десятки коробок и чемоданчиков», отказавшись рассказать об их содержимом. Обыски в особняке длились более десяти часов. Накануне агенты ФБР пришли с обысками в дома родственников бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые не находятся в его собственности.

Американские правоохранители суть претензий пока не раскрыли, однако, по словам представителя Дерипаски, следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

В апреле 2018 г. Дерипаска и контролируемые им компании попали в «черный список» США, которые обвинили бизнесмена в том, что он якобы действовал  интересах высокопоставленных российских чиновников. Подконтрольное американскому минфину Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) считает, что Дерипаска отмывал деньги президента России Владимира Путина и финансировал различные проекты в стране, включая сочинскую Олимпиаду 2014 г., по запросу Путина и российских властей.

Второе обвинение — работа Дерипаски в «энергетическом секторе» России (речь шла о «ЕвроСибЭнерго» — крупнейшей по мощности частной энергетической компании в стране). Сам бизнесмен обвинения отрицает и начал долгие судебные тяжбы против санкций — по его мнению, они были наложены на него с нарушением основных принципов американского законодательства.

Ранее по теме: Власти США объяснили отказ снять санкции с Дерипаски

Санкции против самых крупных активов — En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы «ГАЗ» — не раз переносились. В январе 2019 г. Дерипаске удалось вывести из-под санкций группу En+, а также подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго» в обмен на отказ от контроля над ними. Дедлайн по финализации переговоров по выводу из-под санкций группы «ГАЗ» назначен на 26 января 2022 г. 

Сам Дерипаска пока продолжает находиться в «черном списке». В июне 2021 г. предприниматель проиграл иск в суде столичного округа Колумбия в итоге принял решение отклонить иск Дерипаски к минфину США о снятии с него персональных санкций. Сейчас он пытается оспорить решение суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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