«РИА Новости»: агенты ФБР вынесли вещи из дома семьи Дерипаски после обыска

Санкции против самых крупных активов — En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы «ГАЗ» — не раз переносились. В январе 2019 г. Дерипаске удалось вывести из-под санкций группу En+, а также подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго» в обмен на отказ от контроля над ними. Дедлайн по финализации переговоров по выводу из-под санкций группы «ГАЗ» назначен на 26 января 2022 г.