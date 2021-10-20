«РИА Новости»: агенты ФБР вынесли вещи из дома семьи Дерипаски после обыска
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США после проведения обыска покинули дом в Вашингтоне, округ Колумбия, который может иметь отношение к семье Олега Дерипаски, передает «РИА Новости».
По словам корреспондента агентства, оперативники вынесли из особняка «десятки коробок и чемоданчиков», отказавшись рассказать об их содержимом. Обыски в особняке длились более десяти часов. Накануне агенты ФБР пришли с обысками в дома родственников бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые не находятся в его собственности.
Американские правоохранители суть претензий пока не раскрыли, однако, по словам представителя Дерипаски, следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.
В апреле 2018 г. Дерипаска и контролируемые им компании попали в «черный список» США, которые обвинили бизнесмена в том, что он якобы действовал интересах высокопоставленных российских чиновников. Подконтрольное американскому минфину Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) считает, что Дерипаска отмывал деньги президента России Владимира Путина и финансировал различные проекты в стране, включая сочинскую Олимпиаду 2014 г., по запросу Путина и российских властей.
Второе обвинение — работа Дерипаски в «энергетическом секторе» России (речь шла о «ЕвроСибЭнерго» — крупнейшей по мощности частной энергетической компании в стране). Сам бизнесмен обвинения отрицает и начал долгие судебные тяжбы против санкций — по его мнению, они были наложены на него с нарушением основных принципов американского законодательства.
Санкции против самых крупных активов — En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группы «ГАЗ» — не раз переносились. В январе 2019 г. Дерипаске удалось вывести из-под санкций группу En+, а также подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго» в обмен на отказ от контроля над ними. Дедлайн по финализации переговоров по выводу из-под санкций группы «ГАЗ» назначен на 26 января 2022 г.
Сам Дерипаска пока продолжает находиться в «черном списке». В июне 2021 г. предприниматель проиграл иск в суде столичного округа Колумбия в итоге принял решение отклонить иск Дерипаски к минфину США о снятии с него персональных санкций. Сейчас он пытается оспорить решение суда.