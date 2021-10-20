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Власти решили перенести переход бизнеса на новый формат электронной подписи

Ведомости

Власти приняли решение перенести последний этап реформы электронной подписи на более поздние сроки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники среди участников рынка. Изначально планировалось, что бизнес с 1 января 2022 г. перейдет на машиночитаемые доверенности — электронные документы, подтверждающие, что сотрудник имеет право подписывать документ от имени организации.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил, что на совещании у вице-премьера было принято решение, что в 2022 г. будет введен переходный период для использования так называемых машиночитаемых доверенностей. В течение следующего года такие электронные документы можно будет применять добровольно, а аккредитованные удостоверяющие центры смогут, как и раньше, выпускать на сотрудников электронные подписи с привязкой к организации.

По словам Чернышенко, переходный период позволит компаниям в следующем году модернизировать свои бизнес-процессы и программные продукты для работы с новой доверенностью, а добровольность в вопросе применения машиночитаемой доверенности позволит участникам рынка «комфортно планировать доработки информационных систем и выполнение последующих интеграций».

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Электронная подпись — это инструмент, с помощью которого можно идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. До решения правительства предполагалось, что с 2022 г. обычные сотрудники компаний, которые подписывают документы, например бухгалтеры, не смогут использовать электронную подпись организации, а должны будут прилагать свою электронную подпись как физлица, а также машиночитаемую доверенность. Это требование — часть масштабной реформы, запущенной поправками в закон «Об электронной подписи», которые были приняты в конце 2019 г. и вступают в силу в 2021–2022 гг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных