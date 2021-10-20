Власти решили перенести переход бизнеса на новый формат электронной подписи
Власти приняли решение перенести последний этап реформы электронной подписи на более поздние сроки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники среди участников рынка. Изначально планировалось, что бизнес с 1 января 2022 г. перейдет на машиночитаемые доверенности — электронные документы, подтверждающие, что сотрудник имеет право подписывать документ от имени организации.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил, что на совещании у вице-премьера было принято решение, что в 2022 г. будет введен переходный период для использования так называемых машиночитаемых доверенностей. В течение следующего года такие электронные документы можно будет применять добровольно, а аккредитованные удостоверяющие центры смогут, как и раньше, выпускать на сотрудников электронные подписи с привязкой к организации.
По словам Чернышенко, переходный период позволит компаниям в следующем году модернизировать свои бизнес-процессы и программные продукты для работы с новой доверенностью, а добровольность в вопросе применения машиночитаемой доверенности позволит участникам рынка «комфортно планировать доработки информационных систем и выполнение последующих интеграций».
Электронная подпись — это инструмент, с помощью которого можно идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. До решения правительства предполагалось, что с 2022 г. обычные сотрудники компаний, которые подписывают документы, например бухгалтеры, не смогут использовать электронную подпись организации, а должны будут прилагать свою электронную подпись как физлица, а также машиночитаемую доверенность. Это требование — часть масштабной реформы, запущенной поправками в закон «Об электронной подписи», которые были приняты в конце 2019 г. и вступают в силу в 2021–2022 гг.