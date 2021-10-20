Власти решили перенести переход бизнеса на новый формат электронной подписи

Электронная подпись — это инструмент, с помощью которого можно идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. До решения правительства предполагалось, что с 2022 г. обычные сотрудники компаний, которые подписывают документы, например бухгалтеры, не смогут использовать электронную подпись организации, а должны будут прилагать свою электронную подпись как физлица, а также машиночитаемую доверенность. Это требование — часть масштабной реформы, запущенной поправками в закон «Об электронной подписи», которые были приняты в конце 2019 г. и вступают в силу в 2021–2022 гг.