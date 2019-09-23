Власти хотят провести реформу электронной подписи в два этапа

Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуме в понедельник прошли слушания давно ожидающегося законопроекта об электронной подписи. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендовал принять его в первом чтении, сообщила его пресс-секретарь Лилия Халикова. Выдавать сертификаты квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сможет только Федеральная налоговая служба (ФНС), гласит законопроект, а не аккредитованные удостоверяющие центры (УЦ), как сейчас. Кроме того, нужны будут две подписи, а не одна, сказано в документе. Все это должно сократить количество мошенничеств с электронными подписями, объясняют авторы законопроекта.

Против законопроекта выступал крупный бизнес – ритейлеры, операторы связи, банки и др., писали СМИ: изменения дорого обойдутся и предпринимателям, и бюджету, кроме того, появляется большой риск сбоев в единственной IT-системе, наконец, закроется большое число УЦ.

Законопроект может быть принят как переходный этап перед внедрением электронных паспортов, которые будут содержать в себе КЭП, говорится в проекте доклада Минкомсвязи зампреду правительства Максиму Акимову по итогам совещания с представителями бизнеса. Копия документа и протокола совещания есть у «Ведомостей», подлинность содержания обеих бумаг подтвердили два участника совещания. Идею поддерживают Минкомсвязи, ФСБ, Федеральное казначейство, ФНС и ЦБ, говорится в проекте доклада. Там же приводится и мнение чиновников, что переходный этап не потребует дополнительного финансирования, и мнение бизнеса, что он обойдется в миллиарды.

Второй этап, переход на КЭП, которая будет содержаться в удостоверении личности гражданина, по данным из протокола совещания у вице-премьера Акимова, потребует, по оценке ФНС, 10 лет и 4,5 млрд руб., а по оценке Федерального казначейства – 5–7 лет и от 3,5 млрд до 4,5 млрд руб. Бумажные паспорта прекратят выдавать не ранее 2023 г., поэтому, если не принять законопроект, который позволит сократить мошенничества с электронными подписями, может сложиться ситуация, неприемлемая с точки зрения исполнения государственных функций и характеризующаяся социальной напряженностью, сказано в протоколе.

В ФНС «Ведомостям» комментариев не предоставили.

В протоколе сказано, что крупный бизнес («Мегафон», Сбербанк, Ассоциация поставщиков и ритейлеров ECR и др.), а также АНО «Цифровая экономика» и фонд «Сколково» по-прежнему выступают против законопроекта. Они предлагают сразу перейти на КЭП в удостоверении личности гражданина. Это предложение содержится в письмах, направленных замминистра связи Олегу Паку фондом «Сколково» и разработчиком систем электронного документооборота – компанией 1С. (Копии писем имеются у «Ведомостей», содержание письма «Сколково» подтвердил Сергей Израйлит, директор по планированию и развитию фонда, а письмо 1С – человек, близкий к 1С, и один из получателей письма.)

Переход к модели с использованием электронного паспорта (он же удостоверение личности гражданина) потребует еще одной переделки информационных систем предприятий, а также дополнительных расходов на устройства чтения электронных паспортов – их нужно будет закупить на все рабочие места сотрудников, участвующих в электронном документообороте, сказано в письме 1С.

Но при переходе на удостоверение личности гражданина также есть риск монополизации рынка КЭП, чтобы его избежать, необходимо разрешить использовать разные носители, а не только удостоверение, говорится в письме «Сколково». В том же письме бизнес приводит и оценку стоимости перехода на использование подписи в удостоверении личности гражданина. Сбербанк считает, что это 1,5 млрд руб. только на считыватели в отделениях.

В Минкомсвязи комментариев не предоставили. Представитель 1С на запрос не ответил.

Сопротивление бизнеса неудивительно, констатирует директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев: вариант с выдачей электронной подписи ФНС потребует затратного переустройства инфраструктуры и приведет к переделу рынка их услуг.

На оба этих риска можно было бы пойти, если бы предлагаемое решение не было промежуточным и нужно было всего на пару лет, но дважды за несколько лет оказываться в ситуации трансформации, очень чувствительной к срокам системы сдачи отчетности, не хочется не только операторам электронного документооборота, но и всему бизнес-сообществу, резюмирует Вихарев.