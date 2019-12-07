Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи
Ассоциация поставщиков и ритейлеров ECR Russia, в которую в частности входят X5 Retail Group, PepsiCo, «Мон’дэлис Русь» (брэнды Alpen Gold, «Медвежонок Барни», «Юбилейное» и др.), направила письмо (копия есть у «Ведомостей) председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором раскритиковала законопроект о внесении изменений в закон об электронной подписи.
Представитель ECR подтвердил факт отправки такого письма. Пресс-служба Госдумы сообщила, что письмо ассоциации ECR получено и направлено в профильный комитет по финансовому рынку.
Законопроект будет обсуждаться во втором чтении до конца декабря. За время работы над документом в нем появилось новое положение. Теперь предполагается, что сотрудник, действующий по доверенности (то есть не гендиректор) должен будет подписывать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП) физического лица, а не КЭП юридического лица с указанием данных физлица, как было в версии документа, принятой в первом чтении.
По мнению ECR Russia, это приведет к утяжелению документооборота бизнеса в 2-3 раза и несет риски для граждан. Применение КЭП сотрудниками, действующими по доверенности, «стирает границы между использованием подписи в служебных и личных нуждах», что требует абсолютного доверия граждан к безопасности информационных систем организаций, сказано в письме. Также это увеличивает риски мошенничества в отношении граждан, например, перевод пенсионных накоплений из одного пенсионов фонда в другой.
Данные опасения вполне себе оправданы, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян.
КЭП создается с помощью алгоритмов шифрования, сертифицированных ФСБ, и позволяет юридическим и физическим лицам обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. Сейчас выдавать КЭП имеют право аккредитованные Минкомсвязи удостоверяющие центры (УЦ), их около 500 в стране. По официальным данным УЦ, большая часть (95%) КЭП выдается юрлицам, остальное – физлицам.
Ранее поправками было предусмотрено, что аккредитованные удостоверяющие центры станут выдавать КЭП только физлицам. Предполагалось, что КЭП юрлицам и ИП сможет выдавать исключительно УЦ ФНС России. Но крупный бизнес (ритейлеры, cотовые операторы и банки) выступил резко против идеи наделить ФНС монопольным правом. В нынешней версии законопроекта появилось предложение привлекать, помимо налоговиков, уполномоченные организации. Свои критерии таких организаций предлагал даже президент Сбербанка Герман Греф. Однако крупный бизнес они тогда не устроили: критериям, которые предложил Греф, будут соответствовать два-три банка, а большинство аккредитованных УЦ, в том числе корпоративных, выдавать сертификаты гендиректорам не смогут.
Изменить правила выдачи КЭП власти хотели давно из-за частых случаев мошенничества. С начала 2018 г. по II квартал 2019 г. только ФНС зафиксировала около 43 300 случаев неправомерного использования КЭП, рассказывал представитель ФНС. Самое распространенное нарушение: КЭП выдается по фиктивным документам, используется для регистрации юрлиц и ИП. По данным ФНС, с начала 2018 г. по I квартал 2019 г. было выявлено 3674 декларации с использованием незаконных КЭП, фиктивный оборот по ним составил 88 млрд руб.