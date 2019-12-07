Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи

Законопроект будет обсуждаться во втором чтении до конца декабря. За время работы над документом в нем появилось новое положение. Теперь предполагается, что сотрудник, действующий по доверенности (то есть не гендиректор) должен будет подписывать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП) физического лица, а не КЭП юридического лица с указанием данных физлица, как было в версии документа, принятой в первом чтении.