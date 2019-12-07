Технологии

Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи

Документ обсудят во втором чтении до конца года
Кристина Жукова
Кристина Жукова
Крупному бизнесу (в том числе X5 Retail Group, которая развивает бренд «Перекресток») не нравятся поправки в закон об электронной подписи

Ассоциация поставщиков и ритейлеров ECR Russia, в которую в частности входят X5 Retail Group, PepsiCo, «Мон’дэлис Русь» (брэнды Alpen Gold, «Медвежонок Барни», «Юбилейное» и др.), направила письмо (копия есть у «Ведомостей) председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором раскритиковала законопроект о внесении изменений в закон об электронной подписи.

Представитель ECR подтвердил факт отправки такого письма. Пресс-служба Госдумы сообщила, что письмо ассоциации ECR получено и направлено в профильный комитет по финансовому рынку.

Законопроект будет обсуждаться во втором чтении до конца декабря. За время работы над документом в нем появилось новое положение. Теперь предполагается, что сотрудник, действующий по доверенности (то есть не гендиректор) должен будет подписывать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП) физического лица, а не КЭП юридического лица с указанием данных физлица, как было в версии документа, принятой в первом чтении.

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Технологии

По мнению ECR Russia, это приведет к утяжелению документооборота бизнеса в 2-3 раза и несет риски для граждан. Применение КЭП сотрудниками, действующими по доверенности, «стирает границы между использованием подписи в служебных и личных нуждах», что требует абсолютного доверия граждан к безопасности информационных систем организаций, сказано в письме. Также это увеличивает риски мошенничества в отношении граждан, например, перевод пенсионных накоплений из одного пенсионов фонда в другой.

Данные опасения вполне себе оправданы, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян.

КЭП создается с помощью алгоритмов шифрования, сертифицированных ФСБ, и позволяет юридическим и физическим лицам обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. Сейчас выдавать КЭП имеют право аккредитованные Минкомсвязи удостоверяющие центры (УЦ), их около 500 в стране. По официальным данным УЦ, большая часть (95%) КЭП выдается юрлицам, остальное – физлицам.

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Ранее поправками было предусмотрено, что аккредитованные удостоверяющие центры станут выдавать КЭП только физлицам. Предполагалось, что КЭП юрлицам и ИП сможет выдавать исключительно УЦ ФНС России. Но крупный бизнес (ритейлеры, cотовые операторы и банки) выступил резко против идеи наделить ФНС монопольным правом. В нынешней версии законопроекта появилось предложение привлекать, помимо налоговиков, уполномоченные организации. Свои критерии таких организаций предлагал даже президент Сбербанка Герман Греф. Однако крупный бизнес они тогда не устроили: критериям, которые предложил Греф, будут соответствовать два-три банка, а большинство аккредитованных УЦ, в том числе корпоративных, выдавать сертификаты гендиректорам не смогут.

Изменить правила выдачи КЭП власти хотели давно из-за частых случаев мошенничества. С начала 2018 г. по II квартал 2019 г. только ФНС зафиксировала около 43 300 случаев неправомерного использования КЭП, рассказывал представитель ФНС. Самое распространенное нарушение: КЭП выдается по фиктивным документам, используется для регистрации юрлиц и ИП. По данным ФНС, с начала 2018 г. по I квартал 2019 г. было выявлено 3674 декларации с использованием незаконных КЭП, фиктивный оборот по ним составил 88 млрд руб.

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