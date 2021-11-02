Разыскиваемый совладелец «Б.Ю. Александров» рассказал о корпоративном конфликте
Находящийся в розыске сооснователь и совладелец «Росагрокомплекса», которая производит сырки под брендом «Б.Ю. Александров», Юрий Изачик в интервью Forbes рассказал детали корпоративного конфликта и появление в нем инвестиционного подразделения «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров — А1.
Изачик сейчас находится в американском штате Канзас на попечении детей, поскольку проходит восстановление после операции. Этот факт был известен следствию, рассказывала ранее «Ведомостям» адвокат Изачика Светлана Мальцева. Но несмотря на это предпринимателя объявили в международный розыск и следствие ходатайствовало о заочном аресте.
Изачик на протяжении многих лет был единственным владельцем «Ростагрокомплекса», а прибыли между сооснователями — Борисом Александровым и Леонидом Микиртумовым распределялись по неформальному соглашению. «Тот факт, что у меня 100%, никак не влиял на атмосферу наших отношений», — сказал Изачик в интервью изданию. Александров, по словам Изачика, получал порядка 70% прибыли, остальные 30% распределялись между Изачиком и Микиртумовым.
В ноябре прошлого года президент и сооснователь компании Борис Александров умер, после чего в компании начался корпоративно-наследственный спор. По словам Изачика, Александров не оставил никакого завещания, механизм распределения долевого участия также оставался на словах.
Между Изачиком и топ-менеджерами компании Сергеем Бабаченко, Валентиной Кшенниковой, Галиной Макаровой, Мариной Резниковой и Нелли Храпуновой было заключено неформальное соглашение: Изачик подарил топ-менеджерам 85% «Ростагрокомплекса», рассчитывая, что они в ответ передадут ему по 15% во всех юрлицах, созданных к тому времени вокруг бренда. Но этого не произошло. «Они свое обещание не выполнили: их доли в других компаниях так и остались на них», — рассказал Изачик.
Как утверждает Изачик, инвестподразделение «Альфа-групп» — А1 — в деле появилось уже после того, как он подал два иска в Арбитражный суд Московской области об оспаривании договора дарения 85% в «Ростагрокомплексе» вышеупомянутым топ-менеджерам. «Они сами на меня вышли. Мне их положительно отрекомендовали мои юристы», — утверждает бизнесмен.
Однако Изачик оспорил в суде действительность договора дарения спустя несколько дней после того, как стало известно, что А1 направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт» — наследникам Бориса Александрова – Ольге, Екатерине, Константину Александровым и Наталье Кокоте, Изачику, а также топ-менеджерам Бабаченко, Кшенниковой, Макаровой, Резниковой и Храпуновой. Каждому из адресатов, владеющих активами или правами на бренды «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров», предложено выкупить принадлежащие им доли и права за равные денежные суммы. Как сообщала газета «Коммерсантъ» 6 октября, весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивался в $50 млн. Источники газеты сообщали, что продать свои доли и выйти из бизнеса готовы не все акционеры, поэтому на принятие оферты А1 шансов мало.
Изачик считает разумной оферту А1 — заплатить ему, пяти менеджерам и четверым законным наследникам по $5 млн, а себе забрать весь бизнес. Следовательно, всю компанию А1 действительно оценила в $50 млн. При этом он подчеркивает, что консолидированного мнения у получателей оферты на этот счет нет: «Я не слышал пока никакого позитивного ответа на это предложение».
Представитель А1 ранее говорил «Ведомостям», что срок оферты истекает 3 ноября.
Изачик был объявлен в международный розыск 29 октября в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки (ч. 2 ст. 179 УК РФ). В розыск по этому делу также объявлен предприниматель Леонид Белиловский. Его обвиняют в принуждении к отказу от дарения части доли в компании. Как сообщал Forbes, уголовное дело было возбуждено по заявлению топ-менеджеров компании, после того как Изачик подал два иска в Арбитражный суд.