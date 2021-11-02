Разыскиваемый совладелец «Б.Ю. Александров» рассказал о корпоративном конфликте

Однако Изачик оспорил в суде действительность договора дарения спустя несколько дней после того, как стало известно, что А1 направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт» — наследникам Бориса Александрова – Ольге, Екатерине, Константину Александровым и Наталье Кокоте, Изачику, а также топ-менеджерам Бабаченко, Кшенниковой, Макаровой, Резниковой и Храпуновой. Каждому из адресатов, владеющих активами или правами на бренды «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров», предложено выкупить принадлежащие им доли и права за равные денежные суммы. Как сообщала газета «Коммерсантъ» 6 октября, весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивался в $50 млн. Источники газеты сообщали, что продать свои доли и выйти из бизнеса готовы не все акционеры, поэтому на принятие оферты А1 шансов мало.