Глава Райффайзенбанка допустил покупку розничного бизнеса Ситибанка

«Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, мы такую возможность не исключаем», — сказал он. Монин добавил, что Райффайзенбанк в любом случае ждет притока клиентов из Ситибанка, наибольший приток, по его словам, будет в случае покупки портфеля.