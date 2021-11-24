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Глава Райффайзенбанка допустил покупку розничного бизнеса Ситибанка

Ведомости

Председатель правления Райффазенбанка Сергей Монин заявил, что не исключает возможность приобретения розничного бизнеса Ситибанка («дочки» американского Citibank). Такое заявление он сделал в интервью РБК.

«Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, мы такую возможность не исключаем», — сказал он. Монин добавил, что Райффайзенбанк в любом случае ждет притока клиентов из Ситибанка, наибольший приток, по его словам, будет в случае покупки портфеля.

Говоря об уходе Citigroup из розничного бизнеса в России, глава Райффайзенбанка заявил, что «с российского рынка уходят именно те, у кого не получается делать бизнес».

В середине апреля 2021 г. финансовая корпорация Citigroup объявила, что выйдет из розничного бизнеса в России и еще 12 странах. Группа решила сфокусировать свой розничный бизнес в четырех центрах управления частным капиталом — Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне. В июле «Коммерсантъ» писал, что Cитибанк отправил предложение топ-30 российским банкам о покупке своего розничного бизнеса целиком.

В сентябре член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что банк заинтересован розничным бизнесом Ситибанка. В конце августа ВТБ направил банку необязывающее соглашение, но официального ответа пока не получил. В конце сентября собеседник «Ведомостей» в розничном банке утверждал, что предложение Ситибанка изучает «МТС банк». Представитель банка на тот момент на запрос «Ведомостей» не ответил.

Ранее по теме: ВТБ интересуется покупкой розничного бизнеса Citibank

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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