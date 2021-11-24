Глава Райффайзенбанка допустил покупку розничного бизнеса Ситибанка
«Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, мы такую возможность не исключаем», — сказал он. Монин добавил, что Райффайзенбанк в любом случае ждет притока клиентов из Ситибанка, наибольший приток, по его словам, будет в случае покупки портфеля.
Говоря об уходе Citigroup из розничного бизнеса в России, глава Райффайзенбанка заявил, что «с российского рынка уходят именно те, у кого не получается делать бизнес».
В середине апреля 2021 г. финансовая корпорация Citigroup объявила, что выйдет из розничного бизнеса в России и еще 12 странах. Группа решила сфокусировать свой розничный бизнес в четырех центрах управления частным капиталом — Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне. В июле «Коммерсантъ» писал, что Cитибанк отправил предложение топ-30 российским банкам о покупке своего розничного бизнеса целиком.
В сентябре член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что банк заинтересован розничным бизнесом Ситибанка. В конце августа ВТБ направил банку необязывающее соглашение, но официального ответа пока не получил. В конце сентября собеседник «Ведомостей» в розничном банке утверждал, что предложение Ситибанка изучает «МТС банк». Представитель банка на тот момент на запрос «Ведомостей» не ответил.