Владельцы торговых центров попросили льготы на время действия QR-кодов
Президент совета Дмитрий Москаленко отметил в письме, что при введении QR-кодов для входа в ТЦ обороты магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг и арендные доходы ТЦ падают на 70%. ТЦ поддерживают своих арендаторов и добровольно снижают ставки на 85-90%, но ситуация с господдержкой не меняется к лучшему последние полтора года.
Москаленко попросил правительство компенсировать расходы по управлению ТЦ (около 7,6 млрд руб. в месяц), ввести безналоговый период по федеральным и региональным налогам (около 8 млрд руб. в месяц), не увеличивать кадастровую стоимость земельных участков и имущества в этом и следующем году, а также субсидировать выплату кредитов и процентов по ним. Также президент РСТЦ попросил внести торговые центры в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
По словам Москаленко, ТЦ полностью соблюдают санитарные требования и стандарты. Летом совет организовал добровольную вакцинацию своих сотрудников и персонала арендаторов, что помогло увеличить долю вакцинированных от коронавируса в этой сфере до 90%.
С 28 октября по 7 ноября в России были введены нерабочие дни с сохранением зарплат сотрудников. Власти регионов могли начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. В этот период в регионах были введены ограничения на работу магазинов, торговых центров и культурных организаций, в том числе вход только по QR-кодам. В ноябре власти внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается на федеральном уровне ввести посещение общественных мест и пользование общественным транспортом только по QR-кодам.