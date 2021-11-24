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Владельцы торговых центров попросили льготы на время действия QR-кодов

Ведомости

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести господдержку для торговых центров во время действия QR-кодов, приблизительная сумма финансовой помощи составит более 15 млрд руб. в месяц, сообщил РБК со ссылкой на документ.

Президент совета Дмитрий Москаленко отметил в письме, что при введении QR-кодов для входа в ТЦ обороты магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг и арендные доходы ТЦ падают на 70%. ТЦ поддерживают своих арендаторов и добровольно снижают ставки на 85-90%, но ситуация с господдержкой не меняется к лучшему последние полтора года. 

Москаленко попросил правительство компенсировать расходы по управлению ТЦ (около 7,6 млрд руб. в месяц), ввести безналоговый период по федеральным и региональным налогам (около 8 млрд руб. в месяц), не увеличивать кадастровую стоимость земельных участков и имущества в этом и следующем году, а также субсидировать выплату кредитов и процентов по ним. Также президент РСТЦ попросил внести торговые центры в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. 

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По словам Москаленко, ТЦ полностью соблюдают санитарные требования и стандарты. Летом совет организовал добровольную вакцинацию своих сотрудников и персонала арендаторов, что помогло увеличить долю вакцинированных от коронавируса в этой сфере до 90%.

С 28 октября по 7 ноября в России были введены нерабочие дни с сохранением зарплат сотрудников. Власти регионов могли начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. В этот период в регионах были введены ограничения на работу магазинов, торговых центров и культурных организаций, в том числе вход только по QR-кодам. В ноябре власти внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается на федеральном уровне ввести посещение общественных мест и пользование общественным транспортом только по QR-кодам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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