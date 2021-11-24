Владельцы торговых центров попросили льготы на время действия QR-кодов

С 28 октября по 7 ноября в России были введены нерабочие дни с сохранением зарплат сотрудников. Власти регионов могли начать такой режим раньше и продлить его после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. В этот период в регионах были введены ограничения на работу магазинов, торговых центров и культурных организаций, в том числе вход только по QR-кодам. В ноябре власти внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается на федеральном уровне ввести посещение общественных мест и пользование общественным транспортом только по QR-кодам.