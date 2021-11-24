В России допустили крах туротрасли из-за истечения отсрочки выплат по отмененным турам

«За полтора года более 70% обязательств перед туристами было выполнено, деньгами или турами. Осталось около 28-30%, и сейчас критически важно, чтобы эти 30% не похоронили весь рынок. У туроператоров нет средств, чтобы возмещать их всем туристам, которые не поехали в купленные туры», — сказала Ломидзе (цитата по «Интерфаксу»).