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Бизнес

В России допустили крах туротрасли из-за истечения отсрочки выплат по отмененным турам

Ведомости

Российские туроператоры по-прежнему находятся на грани банкротства из-за истечения срока действия моратория на выплаты клиентам по отмененным из-за пандемии турпоездкам, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«За полтора года более 70% обязательств перед туристами было выполнено, деньгами или турами. Осталось около 28-30%, и сейчас критически важно, чтобы эти 30% не похоронили весь рынок. У туроператоров нет средств, чтобы возмещать их всем туристам, которые не поехали в купленные туры», — сказала Ломидзе (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, АТОР направит очередное, девятое, письмо премьеру Михаилу Мишустину и Ростуризму с просьбой продлить действие отсрочки по выплатам за несостоявшиеся турпоездки. Речь идет о постановлении правительства № 1073, которое вводило отсрочку на возврат средств за отмененные или перенесенные туры, приобретенные до 31 марта 2020 г. Отсрочка туроператорам была предоставлена до 31 декабря 2021 г.

Всероссийский союз страховщиков и Ассоциация туроператоров России ранее попросили правительство продлить мораторий до конца 2022 г., мотивируя это тем, что в текущем году рынок туристических услуг не вернется к допандемийному уровню доходности из-за закрытия большинства направлений. Представители отрасли ожидают, что в противном случае обанкротиться могут 60% туроператоров.

Ломидзе эту цифру не подтвердила, однако добавила, что «в ноябре — декабре рынок находится на тонкой грани обрушивания в пропасть». «И связано это не с финансовым состоянием, не с устойчивостью компаний, а с выполнением обязательств по ковидным турам», — сказала она.

По данным Ростуризма, совокупный объем обязательств туроператоров перед туристами сократился с 44 млрд руб. в 2020-м до 7 млрд руб. По подсчетам АТОР, эта цифра составляет 10 млрд руб. Это значит, что без денег и без возможности получить приобретенные туруслуги могут остаться примерно 200 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных