Клиенты «Музенидис трэвел» смогут получить до 5000 рублей компенсации

12 ноября «Музенидис трэвел» объявил о неспособности выполнять свои обязательства перед туристами из-за проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции. После этого Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров пять российских юрлиц «Музенидис трэвел». Долги у российского туроператора возникли после того, как деньги его клиентов были переведены в греческий офис Mouzenidis Travel, который не перевел их в отели, авиакомпании и экскурсионные бюро. Российская компания прекратила продажу туров еще в июне. «Музенидис трэвел» был крупнейшим туроператором на российском рынке по греческому направлению, он также продавал туры в Италию, Грузию, Армению, Кипр, Азербайджан, ОАЭ и на Мальдивы.