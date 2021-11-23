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Клиенты «Музенидис трэвел» смогут получить до 5000 рублей компенсации

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Клиенты прекратившего работу туроператора «Музенидис трэвел» могут получить от 3000 до 5000 руб. компенсации за отмененные туры, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Страховая компания «Тит», в которой были застрахованы российские юридические лица «Музенидис трэвел», получила от них реестр пострадавших туристов. «В нем более 25 500 человек, которые заплатили за туры в Грецию в общей сложности 1,27 млрд руб. При этом общая сумма финансовых гарантий этих четырех туроператоров составляет 80 млн руб. То есть выплаты не превысят 3000-5000 руб. на туриста», — сказала Тюрина (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, в реестре московского туроператора «Музенидис трэвел» находится 16 500 туристов, которым компания должна 822 млн руб. В реестре туроператора в Санкт-Петербурге — 3100 туристов, заплативших 143 млн руб. У региональной компании в Екатеринбурге оказалось 1022 пострадавших клиента с суммой долга 84 млн руб., в реестре компании в Ростове-на-Дону — 4369 туристов, заплативших за туры 210 млн руб. Финансовые гарантии московского юрлица составляют 50 млн руб., у каждой из трех региональных компаний — по 10 млн руб.

Тюрина назвала выплаты «символическими», но предупредила, что их нельзя считать окончательными, поскольку «Тит» до 1 декабря продолжает принимать от пострадавших заявления на выплату страхового возмещения, после чего примет решение о выплатах.

12 ноября «Музенидис трэвел» объявил о неспособности выполнять свои обязательства перед туристами из-за проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции. После этого Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров пять российских юрлиц «Музенидис трэвел». Долги у российского туроператора возникли после того, как деньги его клиентов были переведены в греческий офис Mouzenidis Travel, который не перевел их в отели, авиакомпании и экскурсионные бюро. Российская компания прекратила продажу туров еще в июне. «Музенидис трэвел» был крупнейшим туроператором на российском рынке по греческому направлению, он также продавал туры в Италию, Грузию, Армению, Кипр, Азербайджан, ОАЭ и на Мальдивы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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